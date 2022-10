Cyber Greece 2022 «Greece: Cyber Hub»-Θ. Λιβάνιος: «Στόχος μας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να βάλουμε οπτική ίνα σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας»

«Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει στενό χρονοδιάγραμμα. Στόχος μας είναι με πόρους του RRF να βάλουμε οπτική ίνα σε κάθε σχολείο της χώρας. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο που αφορά περίπου 15.000 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» προανήγγειλε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον εκδότη-διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρής Λιβάνιος στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Cyber Greece 2022, Greece: Cyber Hub» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.