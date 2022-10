«Cyber Greece 2022»: H Eλλάδα ως κόμβος δεδομένων - Οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες -Βίντεο

Όσα έγιναν στο συνέδριο «Cyber Greece 2022 - Greece Cyber Hub», που διοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2022 στο Athens Marriott Hotel και στις εργασίες του μετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς. Στην πορεία για το ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα νέα ορόσημα και οι επόμενοι στόχοι.

- Η μεγάλη πρόκληση της διασυνδεσιμότητας δικτύων.

- Προοπτικές και επενδύσεις.

- Νέα τεχνολογικά εργαλεία και νέες εφαρμογές.

- Η επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης της Κυβερνοασφάλειας.

Νίκος Χατζηνικολάου: «Η χώρα μας μέσα σε ένα χρόνο έχει περάσει στην επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού»

Τις εργασίες του Συνεδρίου Cyber Greece 2022 «Greece: Cyber Hub» που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting άνοιξε ο εκδότης - διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος έκανε έναν απολογισμό της τρέχουσας χρονιάς, δηλαδή από πέρσι που διοργανώθηκε το 1ο Cyber Greece μέχρι σήμερα.

Όπως είπε: «η χώρα μας την χρονιά που μεσολάβησε από το προηγούμενο συνέδριο έχει περάσει στην επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Προσέλκυσε υψηλού επιπέδου διεθνείς επενδύσεις, εφαρμόζει νέες εφαρμογές και αξιοποιεί το πακέτο του RRF. Παράλληλα, αυτή την χρονιά έγινε κατανοητό ότι η ανάγκη αναβάθμισης της κυβερνοασφάλειας είναι επιτακτική». Μάλιστα, όπως υπογράμμισε το συγκεκριμένο συνέδριο παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον καθώς ήδη χιλιάδες άνθρωποι το παρακολουθούν διαδικτυακά.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαικοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς συζήτησαν και ανέλυσαν τα νέα ορόσημα και τους επόμενους στόχους στην πορεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας.

Θ. Λιβάνιος: «Στόχος μας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να βάλουμε οπτική ίνα σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας»

«Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει στενό χρονοδιάγραμμα. Στόχος μας είναι με πόρους του RRF να βάλουμε οπτική ίνα σε κάθε σχολείο της χώρας. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο που αφορά περίπου 15.000 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» προανήγγειλε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον εκδότη-διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρής Λιβάνιος στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Cyber Greece 2022, Greece: Cyber Hub».

Όπως χαρακτηριστικά είπε θέλουμε να έχουμε σχολεία με πολύ γρήγορο ίντερνετ ώστε να αξιοποιήσουν τον πλούτο των πληροφοριών που υπάρχει στο διαδίκτυο, να γίνει το μάθημα πιο διαδραστικό κ.α.

Όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και πώς αυτός συντελείται με χρονική καθυστέρηση σε σχέση με άλλες προηγμένες χώρες, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι όντως όσο εμείς μένουμε στάσιμοι οι άλλοι εξελίσσονται προσθέτοντας ότι: «Πρέπει να καταβάλλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσπάθεια για να καλύψουμε το κενό. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό άλλωστε αποδείχθηκε από το εντυπωσιακό σύστημα που φτιάχτηκε για τον εμβολιασμό, ένα σύστημα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα».

«Η Ελλάδα προσφέρει περιβάλλον σταθερότητας»

Σχετικά με τις διεθνείς επενδύσεις, ο κ Θ. Λιβάνιος ανέφερε ότι εταιρείες όπως η Microsoft, η Google, η Amazon, η Pfizer επιλέγουν την Ελλάδα για τις επενδύσεις τους γιατί προσφέρει ένα περιβάλλον σταθερότητας, μικρότερους φορολογικούς συντελεστές και κυρίως παράγοντες ανάπτυξης. Επιπλέον, ο ίδιος μίλησε για το θέμα των σταθερών συνδέσεων υπογραμμίζοντας ότι είναι μεγάλη υπόθεση ότι οι 3 πάροχοι τηλεπικοινωνιών έχουν εξαγγείλει σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες θα δώσουν την δυνατότητα για πολύ γρήγορο ίντερνετ.

Σε ερώτηση του Ν. Χατζηνικολάου για τον διεθνή ανταγωνισμό και για το πού ακριβώς βρίσκεται η χώρα μας, ο υφυπουργός περιέγραψε πως η χώρα μας σήμερα στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών είναι σε αρκετά καλό επίπεδο, έχει 1.500 υπηρεσίες στο gov.gr και θα μπουν και άλλες στον ψηφιακό μετασχηματισμό. «Εξελισσόμαστε καθημερινά. Το κομμάτι επίσης των υποδομών προχωράει είτε σε data είτε σε υποδομές» πρόσθεσε. O υπουργός κλείνοντας ανέφερε ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα την τελευταία τριετία στην χώρα επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο δεν σταματά.

Cyber Greece 2022 «Greece: Cyber Hub»- Έρευνα: From NEA and NIA to NESAS and SCAS: Demystifying the 5G Security Ecosystem

Τα πορίσματα της έρευνας “From NEA and NIA to NESAS and SCAS: Demystifying the 5G Security Ecosystem” με επίκεντρο τα υπέρ και τα κατά του 5G και τους κανόνες του παιχνιδιού που πρέπει να εφαρμόσουμε παρουσίασαν ο Αγγελος Μιχάλας, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ο Κωνσταντίνος Πατσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Όπως ανέφερε ο κ. Μιχάλας η παρουσίαση έχει να κάνει με την ασφάλεια η οποία παρέχεται στο 5G. Έδωσε απαντήσεις στο “Τι είναι το 5G; Γιατί γίνεται τόση πολλή κουβέντα για αυτό; Είναι για να προσελκύσουμε συνδρομητές; Ποσο πρόσβαση μπορούμε να έχουμε σε αυτό;” καθώς όπως ανέφερε το 5G είναι κάτι για το οποίο γίνονται μεγάλες συζητήσεις. Το “πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά ισχύει και τις γενιές κινητής τηλεφωνίας” επεσήμανε και συμπλήρωσε ΄ότι “Για το 5G στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε υπηρεσίες που θα αλλάξουν στην ουσία την ζωή μας. Με το ΙοΤ, smart cities, industry 4.0 και ubiquitous computing.”

Ο κ. Πατσάκης τόνισε ότι πέρα από το να έχουμε την εξέλιξη στα δίκτυα και το ποσο ουσιαστικά προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες υπάρχει μια εντελώς διαφορετική ως προς το ποιος εμπιστεύεται ποιον. “Όσο πάμε και περισσότερο υπάρχει λιγότερη εμπιστοσύνη στους ενδιάμεσους για αυτό και χτίζονται περισσότεροι μηχανισμοί ασφαλειας. Σε κάθε σημείο χτίζω καινούργια τείχη προστασίας έτσι ώστε να μπορέσω να έχω καλύτερη ασφάλεια. Σίγουρα δεν υπάρχει 100% εξασφάλιση στο θέμα της ασφαλειας” σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Εδώ πέρα λοιπόν καλό θα ήταν να μπούμε στη διαδικασία να έχουμε ένα μόνο πρότυπο κατασκευής και γενικότερα διαχείρισης του 5G. Καθώς, δυστυχώς το να λογοδοτώ σε πέντε διαφορετικούς ανθρώπους δεν δουλεύει ούτε εάν είσαι επιχείρηση ούτε ο οργανισμός. Δεδομένο ότι το 5G έχει φοβερές εφαρμογές σε τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να δούμε πως το ΑΙ Act μπορεί να δέσει με το 5G» υπογράμμισε κλείνοντας.

Cyber Greece 2022 «Greece: Cyber Hub»: Οι κίνδυνοι στην Κυβερνοασφάλεια και οι νέες πολιτικές και δράσεις αντιμετώπισής τους

Τους κεντρικούς άξονες των δράσεων της Κομισιόν ώστε να ενισχυθεί το νομοθετικό πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια αλλά και να επιταχυνθεί το NIS2 παρουσίασε η Head of Cabinet for European Commission Vice President Margaritis Schinas, Δέσποινα Σπανού τονίζοντας ότι ένα από τα κρισιμότερα θέματα είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων (skills) και στον χώρο της κυβερνοασφάλειας. «Έχουμε όλο το νομοθετικό πλαίσιο, έχουμε όλες αυτές τις ανάγκες αλλά δεν έχουμε τις δεξιότητες στο ανθρώπινο δυναμικό μας ούτε στο δημόσιο, ούτε στον ιδιωτικό τομέα για να προστατέψουν τα συστήματά μας. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Αποτελεί μια από τις μεγάλες προτεραιότητες» επεσήμανε η ίδια. Επιπλέον, όπως είπε το 2023 θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, μια ακαδημία για τις ψηφιακές δεξιότητες, ενώ παράλληλα έχει προταθεί να δημιουργηθεί και ένα σώμα ειδικό αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων, μία κοινή ομάδα. Η Δ. Σπανού τόνισε και την αναγκαιότητα να ενταχθούν σε αυτόν τον κλάδο και οι γυναίκες, αφού όπως είπε μόλις 1 στους 10 ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια είναι γυναίκα. Στην κατεύθυνση αυτή, η ίδια είπε ότι: «όπως ανακοίνωσε και η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιν, την περασμένη Τετάρτη θέλουμε να βάλουμε ως προτεραιότητα να συνεργαστούμε όλες οι κυβερνήσεις προκειμένου η ετοιμότητά μας να είναι ακόμη πιο μπροστά και από το κυβερνητικό πλαίσιο». Μάλιστα, τόνισε ότι έχουν επεκταθεί οι τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η υποχρέωση υψηλών προδιαγραφών της ασφάλειας με το NIS2, πέραν των βασικών τομέων της οικονομίας. «Οι νέοι τομείς που έχουν συμφωνηθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη τον Μάιο του 2022 αφορούν στις βιομηχανίες φαρμάκων, τροφίμων και χημικών, δηλαδή εξαιρετικά κρίσιμοι για την κοινωνία μας. Προχωρήσαμε και πιο βαθιά στην κοινωνία με την πρόταση που κάναμε την λεγόμενη Cyber Resilience Act ώστε να υπάρξει νομοθεσία και για την συνδεσιμότητα των έξυπνων συσκευών. Στην κατεύθυνση μάλιστα ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς είναι και το επόμενο μας βήμα, δηλαδή η πρόταση για πιστοποίηση των cloud υπηρεσιών» κατέληξε η Δ. Σπανού.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε ότι έχει γίνει πολλή δουλειά στο ρυθμιστικό κομμάτι και από την Ε.Ε., ωστόσο αυτό δεν φτάνει. «Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας πιο σφαιρικά. Εάν μια μεγάλη εταιρεία δεχθεί μια ισχυρή κυβερνοεπίθεση θα χάσει πελατεία, χρήματα και ίσως οδηγηθεί σε κλείσιμο. Πρέπει να ξεπεράσουμε την κουλτούρα του παρελθόντος να περιμένουμε κάποιος κράτος να με ελέγξει και να πετάξει την ευθύνη του ελέγχου στο κράτους. Το πρόβλημα θα το έχει και η ίδια η ιδιωτική εταιρεία. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία» υπογράμμισε. Στο πλαίσιο αυτό, ο γενικός γραμματέας τόνισε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μοντέλο καθημερινής εκπαίδευσης από την παιδική ηλικία του κάθε πολίτη μέχρι τα βαθιά γεράματα. «Αποτελεί θεμελιώδη νοοτροπία ότι η ασφάλεια μας αφορά όλους. Είναι κουλτούρα και εκπαίδευση» ανέφερε ο ίδιος.

Τον σημαντικό αριθμό κυβερνοεπιθέσεων που λαμβάνουν χώρα επιβεβαίωσε ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θωμάς Δομπρίδης τονίζοντας ότι: «τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε στελεχωθεί, έχουμε εργαλεία και δομές χωρίς ακόμα να έχουμε όσο προσωπικό χρειαζόμαστε». Μάλιστα, διευκρίνισε ότι ναι μεν οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται αλλά τα μεγέθη τους δεν είναι μεγάλα εξηγώντας ότι «αυτό που μεγαλώνει είναι η επιφάνεια της επίθεσης με τα χρόνια και για αυτό αυξάνεται και το ποσοστό.

Για την δυναμική της κυβερνοασφάλειας μίλησε ο καθηγητής κυβερνοασφάλειας του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Γκρίτζαλης. «Χρειάζονται παρεμβάσεις με χρονική διάρκεια και μέλλον. Η κυβερνοασφάλεια μπορεί να επηρεάσει την κατεύθυνση προς την οποία οδηγούμαστε» τόνισε η ίδια. Για το θέμα των spyware ο κ. Γκρίτζαλης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα σκηνικά τρόμου μας βοηθούν πάντοτε να κάνουμε βήματα μπροστά, εξηγώντας ότι «αυτό που συνέβη τον τελευταίο καιρό και ονομάζουμε spyware είναι ένα σκηνικό τρόμου». Τόνισε, μάλιστα, ότι επειδή το θέμα αυτό βρίσκεται στην επικαιρότητα απασχολώντας ιδιαίτερα την κοινωνία έχει επιτρέψει στα πανεπιστήμια και τους έχει δώσει μια σπάνια ευκαιρία να κάνουν αυτό που χρειάζεται, δηλαδή «να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε αυτή τη γνωστική περιοχή. Αφορά τρεις ομάδες ακροατών. Πρώτα εμάς του ίδιους, δεύτερον το πολιτικό προσωπικό και τρίτον την αντιπολίτευση».

«Πρόοδος στον τομέα της κυβερνοασφάλειας»

«Η όλη γενικότερη πρόοδος που έχει γίνει σε συστήματα υποσυστημάτων και παιδεία πάνω στον κυβερνοχώρο έχει πληγεί κατά πολύ. αυξηθεί όμως και τα επενδυτικά ρίσκα. Είναι εύλογο να αναρωτηθούμε σε ποια βάση μπορεί να χτιστεί εμπιστοσύνη. Η απάντηση είναι από το μηδέν. Η εμπιστοσύνη πρέπει να βασίζεται σε ένα περιβάλλον μηδενικής εμπιστοσύνης. Να μην παίρνουμε τίποτα δεδομένο. Κάθε συναλλαγή πρέπει να υπόκειται σε αμφισβήτηση» τόνισε ο CSO South Balkan Region, Huawei, Ιωάννης Σολομάκος.

Για το πώς βλέπουν οι επιχειρήσεις το ζήτημα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ο ίδιος είπε ότι πρέπει όλα αυτά να βασιστούν σε συστήματα, συμπληρώνοντας ότι: «πρέπει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που λειτουργούμε και να δημιουργήσουμε ένα τεχνικό περιβάλλον μηδενικής εμπιστοσύνης όπου κάθε χρήστης και συσκευή θα είναι υπό αμφισβήτηση μέχρι να αποδείξει το αντίθετο. Έτσι θα διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον αντικείμενο και αξιοκρατικό και μια πιο ασφαλή πλατφόρμα. Η ευθύνη στον κυβερνοχώρο δεν είναι μια μονομερής υποχρέωση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να βάλουν το λιθαράκι που τους αναλογεί» κατέληξε ο ίδιος.

Τις τεχνικές του γνώσεις επί των ζητημάτων ασφαλείας έδωσε και ο Senior Director of Threat Intelligence Analytics, Cognyte, Gilad Zahavi ο οποίος ανέφερε ότι μέχρι πριν από δύο χρόνια τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από σήμερα.

«Βλέπουμε σε πολλές χώρες ότι οι εταιρείες κοιτούν διαφορετικά την κυβερνοασφάλεια. Στην Ελλάδα παρατηρούμε μια σταθερή αύξηση στις επιθέσεις στον χώρο αυτό από την αρχή του 2020. Κυβέρνηση και ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν υποστεί επιθέσεις υποκλοπών username και password, οι οποίες μεταφέρονται στο dark web».

Αναφερόμενος στο Ισραήλ και στο πώς αντιμετώπισε η χώρα της αύξησης στις κυβερνοεπιθέσεις επεσήμανε ότι: «μια μεγάλη αλλαγή που έγινε στο Ισραήλ ήταν όπως μέχρι το 2015 η κυβερνοασφάλεια υπαγόταν στο υπουργείο Προστασίας αλλά μετά δημιουργήθηκε αυτόνομος φορέας. Η μεθοδολογία, οι διαδικασίες και τα εργαλεία εξελίχθηκαν πολύ».

Για την ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας και την αλλαγή της κουλτούρας και νοοτροπίας στην κοινωνία αναφέρθηκε η επικεφαλής της ομάδας Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης, ENISA, Δήμητρα Λιβέρη.

«Πρέπει κάθε φορά να υπάρχει μια διαφοροποίηση στη μέθοδο που χρησιμοποιούμε για να περάσουμε αυτή τη γνώση. Προσπαθούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια. Μια έμφυτη αντίληψη που πρέπει να μας διακρίνει στην παρουσία μας στον κυβερνοχώρο. Ξεκινάμε να μιλάμε για ασφάλεια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» κατέληξε.

Το πάνελ συντόνισε η Co-founder της Dome Consulting Firm & Communication Expert, Μαριάνα Πυργιώτη.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει Φλόριντα ή Καλιφόρνια της Ευρώπης»

Για την τεράστια ταχύτητα με την οποία μετασχηματίζεται ψηφιακά η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια αλλά και την ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα των ξένων κολοσσών σε data centers στην Ελλάδα μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Κατά την ομιλία του, ο ίδιος αναφέρθηκε στο πλήθος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται στην χώρα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «τα τελευταία τρία χρόνια αυτό που έχει γίνει με τα data centers δεν έχει προηγούμενα στην ελληνική ιστορία σχετικά με την ανάπτυξη του κλάδου». Μάλιστα ο ίδιος από το βήμα του Συνεδρίου ανακοίνωσε ότι στις 9 Δεκεμβρίου θα κοπεί η κορδέλα των data centers της Digital Realty, στο Κορωπί, του Athens 4.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο θέμα των υποδομών ως προς το γρήγορο δίκτυο, δηλώνοντας ότι: «είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στοίχημα της χώρας. Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Φλόριντα ή η Καλιφόρνια της Ε.Ε.».

Παράδειγμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ο αρμόδιος υπουργός αναφέρθηκε, μάλιστα, στην πρωτοπορία του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, λέγοντας ότι είμαστε σίγουρα πολύ πιο μπροστά από χώρες γίγαντας. Ενδεικτικά στάθηκε σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πιλοτικού ψηφιακού μετασχηματισμού που ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες, της επένδυσης της Amazon στην Νάξο για να την μετατρέψει σε Smart Island. «Η Ελλάδα προσφέρει σταθερότητα, γεωγραφική θέση και βεβαίως προσφέρουμε μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, γεγονός που αφορά αρκετά και τα data centers. Και φυσικά προσφέρουμε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή γνώση τεχνολογίας» περιέγραψε ο Αδ. Γεωργιάδης. Και κατέληξε λέγοντας ότι: «φυσικά όλα αυτά δεν φτάνουν, έχουμε ανέβει από την 27η θέση στην 19η και η όρεξή μας είναι να συνεχίσουμε όσο μπορούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα».

Δήμας: Σε τρεις μήνες η προκήρυξη 3ου κύκλου Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, ύψους 300 εκατ. ευρώ

Πάνω από 500 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνονται στην Έρευνα και την Καινοτομία σύμφωνα με τον υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα, ο οποίος περιέγραψε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που «τρέχουν» και θα «τρέξουν» για τον συγκεκριμένο κλάδο, υπογραμμίζοντας ότι μέσα στους επόμενους τρεις μήνες θα βγει η προκήρυξη του 3ου κύκλου του «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Από το βήμα του Συνεδρίου «Cyber Greece 2022, Greece: Cyber Hub» ο υφυπουργός επεσήμανε κατά την ομιλία του ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία καλών αμειβομένων θέσεων εργασίας, η οποία στο οικοσύστημα καινοτομίας αναπτύσσεται δυναμικά.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 668 εγγεγραμμένες startups στο Elevate Greece, με περισσότερους από 6.000 εργαζόμενους, ανάμεσα σε 21 τομείς δραστηριοποίησης, βρίσκοντας καινοτόμες λύσεις σε μερικές από τις σημαντικότερες σύγχρονος προκλήσεις, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης» περιέγραψε ο Χρ. Δήμας. Μάλιστα, όπως είπε τα 2α Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας θα διεξαχθούν σε περίπου δύο μήνες.

Έμφαση στις επενδύσεις

Για τις δομικές αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην χώρα σε όλα τα επίπεδα μίλησε ο υφυπουργός τονίζοντας ότι: «η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, αυξάνοντας μεταξύ άλλων τις υπεραποσβέσεις των σχετικών δαπανών από 130% στο 200%.

Όσον αφορά τους τεχνοβλαστούς (spin off εταιρείες), ο ίδιος είπε ότι δεν υπήρχε ενιαίο θεσμικό κοινό πλαίσιο λειτουργίας και ότι αυτό που έγινε είναι να δημιουργηθεί ένα απλό λειτουργικό πλαίσιο το οποίο διευκολύνει τους ερευνητές και τους καθηγητές στο να δημιουργούν και να λειτουργούν τεχνοβλαστούς.