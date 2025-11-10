D Group: Σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης με σύμμαχο την τεχνολογία - Real.gr

O όμιλος επιχειρήσεων D Group υλοποιεί το εκπαιδευτικό εγχείρημα «Al for all» για εργαζομένους, ανέργους και εκπαιδευτικούς, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται ο όμιλος D Group, ο οποίος δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στον τομέα της κατάρτισης και της πιστοποίησης εργαζομένων, ανέργων και εκπαιδευτικών. Ο όμιλος D Group γιορτάζει φέτος πέντε χρόνια δυναμικής παρουσίας και πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά παρουσιάζοντας το νέο μεγάλο εκπαιδευτικό εγχείρημα. Με την ψηφιακή γνώση να εξελίσσεται ραγδαία και την αγορά εργασίας να απαιτεί πλέον νέες τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ο όμιλος D Group αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζει τη στρατηγική του ώστε να ανταποκρίνεται στα αιτήματα της εποχής. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική τάση -είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του νέου παραγωγικού μοντέλου και του επόμενου κύματος επαγγελματικής εξειδίκευσης.

«AI for all»

Το πρόγραμμα «ΑΙ for all» απευθύνεται σε εργαζομένους, ανέργους και εκπαιδευτικούς. Η υλοποίησή του αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ η πλατφόρμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ανοίξει ήδη από την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή σειρά 15 θεματικών προγραμμάτων εξ ολοκλήρου ασύγχρονης κατάρτισης, 150 ωρών, πλήρως εναρμονισμένων με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και τις επιταγές της ψηφιακής εποχής. Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν σε 50.000 ωφελουμένους: 30.000 ανέργους, 10.000 εργαζομένους και 10.000 εκπαιδευτικούς. Το συνολικό κόστος της παροχής προς τους καταρτιζομένους φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Αφορά 15 δωρεάν προγράμματα αφιερωμένα στην τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence-AI) και τις εφαρμογές της σε καίριους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Το εγχείρημα αυτό έχει ως στόχο να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο, άνεργο ή εργαζόμενο την ευκαιρία να αποκτήσει σύγχρονες ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες συμμετέχοντας στο πρόγραμμα που θα επιλέξει, από οπουδήποτε, οποτεδήποτε και χωρίς κόστος συμμετοχής.

Ευρύ φάσμα

Τα προγράμματα «AI for all» καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, που συνδυάζουν την τεχνολογία με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας:

Η τεχνητή νοημοσύνη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Η συνεισφορά της τεχνητής νοημοσύνης στη μηχανική μάθηση.

Μάρκετινγκ, διαφήμιση και πωλήσεις στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

AI στον ενεργειακό τομέα: Θεωρία, εφαρμογές και προκλήσεις AI στον κλάδο της ενέργειας.

Η υγεία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης: Ευκαιρίες και προκλήσεις.

Ωθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Θεωρία, τεχνικές και εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης.

Τεχνικές και εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάλυση δεδομένων.

Περιβάλλον και τεχνητή νοημοσύνη: Ευκαιρίες και προκλήσεις στον δρόμο προς τη βιωσιμότητα.

Εφαρμογές της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στη ψηφιακή ενίσχυση των ΜμΕ.

Ψηφιακές στρατηγικές: Τεχνητή νοημοσύνη και μάρκετινγκ.

Εξαγωγές στην εποχή της νοημοσύνης – Τεχνητή νοημοσύνη και βαθιά μάθηση ως επιταχυντές του εξαγωγικού τομέα.

Τεχνολογικός μετασχηματισμός, ψηφιακή μετάβαση και τεχνητή νοημοσύνη στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Υπεύθυνος σχεδιασμού και ανάπτυξης e-learning και blended learning με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης σε συνεργατικά περιβάλλοντα για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Εξυπνες ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης: Εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει σε κάποιο από τα 15 προγράμματα κατάρτισης παρακολουθώντας τα μαθήματα ασύγχρονα, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων, και εάν το επιθυμεί, μπορεί να συμμετάσχει σε εξέταση πιστοποίησης εξ αποστάσεως και, εφόσον επιτύχει σε αυτή, να του χορηγηθεί πιστοποιητικό διεθνούς αναγνώρισης.

Κατάρτιση χωρίς σύνορα

Το «AI for all» απευθύνεται σε όλους, ανέργους, εργαζομένους, νέους πτυχιούχους, επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να γνωρίσουν τις πρακτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους. Η κατάρτιση παρέχεται δωρεάν, μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας e-learning, ενώ η προαιρετική διαδικασία πιστοποίησης υλοποιείται σε συνεργασία με διεθνή φορέα, εξασφαλίζοντας κύρος και αναγνώριση των προσόντων των συμμετεχόντων.

Η νέα εποχή

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα του ομίλου D Group στην προσπάθειά του για τη διάχυση της γνώσης και της προώθησης της ψηφιακής εκπαίδευσης στο ευρύ κοινό. Σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τις δεξιότητες, τις θέσεις εργασίας και τα επαγγέλματα, ο όμιλος D Group δημιουργεί τις γέφυρες που χρειάζονται για τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη. Με όραμα μια κατάρτιση ανοιχτή σε όλους, ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει στη μάθηση, στην καινοτομία και στην αξιοπιστία, προσφέροντας σε κάθε πολίτη τα απαραίτητα εργαλεία για να συμβαδίσει με τη νέα ψηφιακή εποχή.

Από τις Ενοπλες Δυνάμεις στο επιχειρείν

Ο όμιλος επιχειρήσεων D Group ιδρύθηκε πριν από πέντε χρόνια από τον Δρ. Δημήτριο Δερπάνη, ο οποίος αφού αποχώρησε από τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις με τον βαθμό του συνταγματάρχη δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της κατάρτισης και της πιστοποίησης. Είναι κάτοχος διδακτορικού στις Επιστήμες των Αποφάσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και δύο μάστερ στα τεχνικοοικονομικά συστήματα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στα πληροφοριακά συστήματα με ειδίκευση στα δίκτυα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ηγείται του ομίλου D Group ο οποίος περιλαμβάνει επτά business units.

UCERT

Η UCERT είναι ο κυρίαρχος φορέας στην πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, με 500 διαφορετικά προγράμματα πιστοποίησης. Κατέχει το 60% της αγοράς με 330.000 πιστοποιητικά την τελευταία τριετία. Η UCERT είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του βρετανικού φορέα πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας OCN London. Μετά την αλλαγή της ελληνικής νομοθεσίας, σχεδιάζει να επεκταθεί στον τομέα της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την ίδρυση και τη λειτουργία ενός ξένου πανεπιστημίου στην Ελλάδα.

U Resort

Ο όμιλος D Group, μέσω της εταιρείας U Resort, αρχίζει τους επόμενους μήνες την υλοποίηση του μεγάλου project εκσυγχρονισμού, επέκτασης και λειτουργίας του πλέον σύγχρονου χιονοδρομικού κέντρου των Βαλκανίων, στη Βασιλίτσα του νομού Γρεβενών. Το ύψος της επένδυσης θα φτάσει τα 36 εκατ. ευρώ. Το business plan περιλαμβάνει την αντικατάσταση του παλαιού χιονοδρομικού εξοπλισμού για τις 18 χιονοδρομικές πίστες, τη λειτουργία δύο σαλέ με μπαρ και εστιατόριο, την εγκατάσταση 50 ενοικιαζόμενων οικίσκων/σαλέ, τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, με γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, τένις και θερμαινόμενες πισίνες, τη χάραξη ορεινών διαδρομών πεζοπορίας και ορεινής ποδηλασίας κ.ά. Η σύμβαση διαχείρισης έχει διάρκεια 40 χρόνια και στοχεύει στην προσέλκυση επισκεπτών για όλη τη διάρκεια του χρόνου, με επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ενώ θα δημιουργήσει και περισσότερες από 170 μόνιμες θέσεις εργασίας.

U Studies

Ο φορέας U Studies είναι από τους πιο δυναμικούς φορείς επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων και υλοποιεί προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, ενώ σχεδιάζει να συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης ύψους 30 εκατ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια.

U Consulting

Η U Consulting είναι εταιρεία συμβουλευτικής προσώπων και επιχειρήσεων και παράγει εκπαιδευτικά προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση.

U Cyprus

Η U Cyprus είναι η θυγατρική εταιρεία του ομίλου στην Κύπρο και υλοποιεί τοπικά προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης.

U Constructions

Ο όμιλος πρόσφατα διεύρυνε τη δραστηριότητά του στον τομέα των κατασκευών, με τον φορέα U Constructions. Ηδη έχει ξεκινήσει την οικοδόμηση εξοχικών κατοικιών στο γραφικό και πολυσύχναστο νησί της Πάρου, ενός από τα πιο δυναμικά αναπτυσσόμενα νησιά των Κυκλάδων.

Θεατρική σχολή 10 Θ

Η θεατρική σχολή 10 Θ είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική σχολή υποκριτικής και παραστατικών τεχνών, με υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και εξαιρετική ομάδα καθηγητών με δημοφιλείς επαγγελματίες ηθοποιούς και πολλούς πτυχιούχους που έχουν ενταχθεί στο καστ των πλέον δημοφιλών τηλεοπτικών σίριαλ. Η διοίκηση του ομίλου βρίσκεται ήδη σε επαφές για τη συνεργασία με αντίστοιχες θεατρικές σχολές της Ινδίας για την εκπαίδευση σπουδαστών στη θεατρική τέχνη.

Το δυναμικό

Ο όμιλος λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας, με συνολικό εμβαδόν 3.000 τ.μ. Απασχολεί 155 άτομα μόνιμης απασχόλησης, τα περισσότερα με πανεπιστημιακή εκπαίδευση και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, καθώς και 150 εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης λειτουργεί δύο παραρτήματα σε Ηράκλειο Κρήτης και Γρεβενά. Ο συνολικός ετήσιος τζίρος του ομίλου φθάνει τα 20 εκατ. ευρώ, με στόχο τα 25 εκατ. ευρώ για το 2026.

Δείτε το δημοσίευμα της Realnews:

1

2