Δείτε το 3ο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας

Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο επίκεντρο του Συμποσίου τέθηκε ο μετασχηματισμός και η ανθεκτικότητα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας προς μια κοινωνικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη. Στις εργασίες συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς.

Το Συμπόσιο, το οποίο συνδιοργάνωσαν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting, διεξήχθηι στο Athens Marriott Hotel.

Αυγενάκης στο 3ο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας: Επιβάλλεται και είναι δέσμευση μας να δώσουμε λύσεις στον κλάδο

Το άνοιγμα του Συμποσίου, με τίτλο: «Μετασχηματισμός και ανθεκτικότητα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας προς μια κοινωνικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη», που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Πανεπιστημίου Πατρών, έκανε ο εκδότης – διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο κ. Χατζηνικολάου σημείωσε ότι «το 2023 υπήρξε μια δύσκολη χρονιά για όλους παραγωγικούς κλάδους του πρωτογενούς τομέα λόγω των μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων. Ειδικά για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας ήδη από το 2022 είχαν καταγραφεί αυξήσεις της τάξης του 10% στο κόστος παραγωγής λόγω των ανατιμήσεων των πρώτων υλών και του κόστους της ενέργειας. Αποκλιμάκωση το 2023 δυστυχώς δεν υπήρξε και λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών ευνοήθηκαν οι χώρες που έχουν σημαντικά μικρότερο κόστος παραγωγής, λόγω φθηνών εργατικών χεριών, κατώτερης ποιότητας ψαριών και έμμεσα επιδοτούμενων εξαγωγών, π,χ, η Τουρκία».

Ως εκ τούτου, ο κ. Χατζηνικολάου τόνισε ότι τίθενται ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις και αφορούν στο τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αποφασιστικά τον κλάδο, με ποιες ρεαλιστικές προοπτικές ανάπτυξης και εφαρμόσιμες λύσεις στα πραγματικά προβλήματα.

Στη συνέχεια χαιρετισμό στο συμπόσιο απηύθυνε ο καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, Ιωάννης Θεοδώρου. Ο κ. Θεοδώρου ανέφερε ότι «πριν 40 χρόνια όταν ξεκίνησαν οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες, η τεχνογνωσία μεταφέρθηκε από τον βορρά όσον αφορά τον εξοπλισμό και από τη Γαλλία και την Ισπανία όσον αφορά στο ζωικό κεφάλαιο. Σήμερα μετά από τέσσερις δεκαετίες η Ελλάδα όχι μόνο παράγει τεχνογνωσία αλλά εξάγει τεχνογνωσία. Και όλο αυτό στηρίχθηκε στις συνεχείς βελτιώσεις και στην συνεχή πειραματισμό που γίνεται στο πεδίο όσο και στα εργαστήρια. Η σχολή μας έπαιξε ιστορικό ρόλο στη στελέχωση αυτής της δραστηριότητας. Σήμερα, μιλάμε για ένα ελληνικό «θαύμα» που θέτει την παραγωγή μας στις πρώτες θέσεις των μεσογειακών ειδών».

Στη συνέχεια του Συμποσίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης δέχτηκε τις ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου.

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε σε μια σειρά από στοιχεία που δείχνουν τη δυναμική του κλάδου. «Η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς υδατοκαλλιέργειας στη λεκάνη της Μεσογείου. Η προσφορά προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στη χώρα μας υπερβαίνει αυτή της αλιείας αντιπροσωπεύοντας για το 2021 το 71% της εγχώριας παραγωγής ψαριών. Τα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας συγκαταλέγονται στις τέσσερις πρώτες αγροτικές εξαγωγές της Ελλάδας ξεπερνώντας τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το 80% της παραγωγής εξάγεται. Για το 2021 ο συνολικός όγκος παραγωγής έφτασε τους 145.000 τόνοι σε εκτιμώμενη αξία 650 εκατ. ευρώ. Το 2022, 95,5 χιλιάδες τόνοι πωλήθηκαν σε 21 χώρες της Ε.Ε. Νούμερα που μιλούν από μόνα τους», ανέφερε ο υπουργός. Λέγοντας στη συνέχεια ότι «ο κλάδος έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης. Μόνο το 2021 είχαμε 3.800 μόνιμους και προσωρινούς εργαζόμενους και 12.000 έμμεσα εμπλεκόμενους. Η ιχθυοκαλλιέργεια αναπτύσσεται στην περιφέρεια και στηρίζει τον κοινωνικό ιστό. Έχουμε 285 πλωτές μονάδες, 24 ιχθυογενετικούς σταθμούς και 435 μονάδες οστρακοκαλλιέργειας. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι υποχρέωση μας να μπει σε πρώτο πλάνο το θέμα της ιχθυοκαλλιέργειας».

Ερωτηθείς σχετικά με την ανάπτυξη του κλάδου και τα εμπόδια που παρουσιάζονται διαχρονικά από το ελληνικό κράτος σε ότι αφορά στη χωροθέτηση και αδειοδότηση ως την έλλειψη στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών, ο κ. Αυγενάκης σχολίασε: «Έχετε απόλυτο δίκιο. Το 2024 θα συνεργαστούμε στενότατα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και ο κλάδος αποτελεί προτεραιότητα. Πρέπει να δούμε πως θα λυθούν όλα αυτά τα βασικά προβλήματα για να πάρει μπροστά ο κλάδος και να εκτιναχθεί ακόμη υψηλότερα».

Σχολιάζοντας την αναθεώρηση της αναπτυξιακής πολιτικής που απαιτείται για τον κλάδο, καθώς η Τουρκία που ξεκίνησε μετά από εμάς έχει υπερδιπλάσια παραγωγή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε πως «ότι παράγεται στην Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία είναι ποιοτικά πολύ καλύτερο και αυτό γιατί ακολουθούμε τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της κοινότητας».

Ο υπουργός δέχτηκε ερώτημα και σε ότι αφορά στην οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα λόγω της ραγδαίας αύξησης στις τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας. Όπως είπε: «Επιβάλλεται και είναι δέσμευση μας να δώσουμε λύσεις στον κλάδο διότι η δυναμική είναι τέτοια που του αξίζει. Είμαστε υποχρεωμένοι να λύσουμε τα ζωτικά προβλήματα να προχωρήσουμε στον στρατηγικό σχεδιασμό για τους στόχους που έχουμε βάλει και είναι η μέση αύξηση της ετήσιας παραγωγής έως το 2025 κατά 3% και έως το 2030 έως 5%», ενώ κάλεσε τους εκπροσώπους του κλάδου να συστήσουν μια διεπαγγελματική δομή που θα διευκολύνει της συζητήσεις. Πρέπει να επενδύσουμε στον κλάδο απλοποιώντας τη γραφειοκρατία.

Τέλος, ο κ. Αυγενάκης, σημείωσε ότι οι επενδύσεις στις ιχθυοκαλλιέργειες χαρακτηρίζονται από χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αποτελεί προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

3ο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας: Μέτρα και ενέργειες για την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του κλάδου

Προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα: Μέτρα και ενέργειες για την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του κλάδου", ήταν ο τίτλος του πρώτου πάνελ στο Συμπόσιο με τίτλο: «Μετασχηματισμός και ανθεκτικότητα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας προς μια κοινωνικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη».

Παίρνοντας τον λόγο πρώτος ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σταύρος Κελέτσης, ανέφερε ότι «οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν έναν δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Έναν κλάδο που έχει μέλλον παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην παρούσα συγκυρία. «Η κοινή με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη αλιευτική πολιτική βάζει τους όρους για ανάπτυξη βιώσιμων δραστηριοτήτων ιχθυοκαλλιέργειας. Αναζητούμε την ισορροπία μιας αποδοτικής υδατοκαλλιέργειας που θα σέβεται το περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή μας βάζει σε μια νέα πραγματικότητα, όπου και στην περίπτωση της αλιείας είχαμε επιπτώσεις. Επίσης, το ζήτημα της χρηματοδότησης και τέλος έχουμε να κάνουμε με την αμφισβήτηση από πλευράς κοινωνίας για τα θέματα της λειτουργίας και ποιότητας των προϊόντων. Είναι τέσσερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε».

Στη συνέχεια ο Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Τομεάρχης σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, σχολίασε ότι ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας είναι από τους πιο εξελισσόμενους. «Σήμερα, έχουμε στη χώρα μας 1.100 εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας. Είναι αρκετά τα προβλήματα με πιο σημαντικό το χωροταξικό. Πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές τον οδικό χάρτη, πώς θα επενδύσουν και το ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο. Το 2019 είχαν προβλεφθεί 25 περιοχές. Σήμερα, οργανωμένες περιοχές είναι 5, διότι οι φάκελοι αργούν, εμπλέκεται και το υπουργείο Περιβάλλοντος και καθυστερούν πάρα πολύ οι αδειοδοτήσεις.

Από την πλευρά της η Χριστίνα Σταρακά, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφερόμενη και αυτή στα προβλήματα του κλάδου σχολίασε ότι «το πρώτο πρόβλημα είναι γραφειοκρατία και το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο είναι ο πληθωρισμός. Αυτή η ασύλληπτη γραφειοκρατία για το παραμικρό που τη βιώνει ο κάθε Έλληνας παραγωγός και επιχειρηματίας. Από το 2011, δώδεκα χρόνια μετά, βλέπουμε ότι προσδιορίσαμε τις περιοχές ανάπτυξης της ιχθυοκαλλιέργειας, προβλέψαμε τις οργανωμένες περιοχές ανάπτυξης και παρ’ ‘όλα αυτά έχουν εγκριθεί μόνο οι 6. Αντιλαμβάνεται κανείς το πρόβλημα. Ο πληθωρισμός είναι πανευρωπαικός και εισαγόμενος όμως η Ελλάδα πρωτοστατεί στην τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής».

Ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρόεδρος Δ.Σ. Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναφερόμενος στο αποτύπωμα του κλάδου στην περιοχή είπε ότι «όλα αυτά τα χρόνια αναπτύχθηκαν τέσσερις στρατηγικές, όσον αφορά στην ανάπτυξη και την εκπαίδευση, την οργάνωση των υπηρεσιών, το χωροταξικό και την επιλογή των καλύτερων ποιοτικά προϊόντων. Στο χέρι μας είναι να αναπτύξουμε κεντρικά μια καλύτερη στρατηγική και να αυξήσουμε τους τζίρους».

Ο πρόεδρος του ΕΛΟΠΥ, Απόστολος Τουραλίας, τόνισε ότι «οι τρεις λέξεις «κλειδιά» είναι μετασχηματισμός, ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα. Πρέπει να αξιολογήσουμε τη σημερινή κατάσταση του κλάδου και θέσουμε σχεδιασμούς. Πραγματικά από το 2021 έχουμε μια αύξηση τιμών σε όλες τις πτυχές του κλάδου. Η αύξηση του κόστους προσεγγίζει το 20%. Αυτό που βλέπουμε για το τέλος του 2023 είναι ένα πρόβλημα για όλες τις επιχειρήσεις διότι δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα αυτής της κρίσης. Αποτέλεσμα είναι εταιρείας του κλάδου να έχουν περιέλθει σε οικονομική κρίση και να συναντάμε έντονα προβλήματα ρευστότητας. Η αναδιάρθρωση στην οποία είχε στηριχθεί το αφήγημα της ανάκαμψης του κλάδου το 2019 μετά από 4 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι απέτυχε. Το τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί απέναντι στον κλάδο με μη ισότιμες πρακτικές.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, τ. ΤΑΝΕΟ). Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος, σχολιάζοντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία για το επιχειρείν ανέφερε ότι «τα τελευταία 4- 5 χρόνια η Ελλάδα ανέπτυξε πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας όλων των κλάδων. Η πατρίδα μας βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία και πρόκληση καθώς για τα επόμενα 5-7 χρόνια έχει να διαχειριστεί συνολικούς ευρωπαϊκούς πόρους άνω των 80 δις. ευρώ (Ταμείο Ανάκαμψης, νέο ΕΣΠΑ και νέους πόρους από τα Ταμείο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής). Για να μπορούν να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι χρειάζεται και η απαραίτητη ιδιωτική συμμετοχή. Άρα, η ΕΑΤΕ έχει σήμερα μια δύναμη πυρός 2,1 δις. ευρώ για να επενδύσει σε σχήματα. Μέχρι σήμερα έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο 21 σχημάτων».

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο Δημήτρης Χριστούλιας, οικονομικός συντάκτης της εφημερίδας Realnews.

3ο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας: «Τάσεις κατανάλωσης και ανταγωνισμός»

Το δεύτερο πάνελ στο Συμπόσιο «Μετασχηματισμός και ανθεκτικότητα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας προς μια κοινωνικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη» είχε τίτλο «Τάσεις κατανάλωσης και ανταγωνισμός».

Την εισήγηση στο δεύτερο πάνελ έκανε η Ευρωβουλευτής ΕΛΚ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία μεταξύ άλλων επισήμανε ότι « η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια παρά τη μεγάλη κρίση που βίωσε την περασμένη δεκαετία και τις πρωτοφανείς εξωγενείς προκλήσεις που βιώνει σήμερα παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους του πρωτογενούς τομέα, στηρίζοντας παράλληλα την περιφερειακή ανάπτυξη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ευλογημένη, η γεωγραφική της τοποθεσία τη καθιστά προνομιούχο από πολλές απόψεις. Με μια ακτογραμμή περίπου 15.000 χλμ η πατρίδα μας κυριολεκτικά περιτριγυρίζεται από το υγρό στοιχείο και η ύπαρξη μας, ως λαός είναι σύμφυτη με τη θάλασσα. Η υδατοκαλλιέργεια είναι τομέας του πρωτογενούς κλάδου παραγωγής και αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία 20-30 χρόνια στην χώρα μας με αποτέλεσμα να βρίσκεται σήμερα στην αιχμή του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τη λεγόμενη Γαλάζια Καλλιέργεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μέσε σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική Οικονομία».

Τον λόγο πήρε η Ξένια Κούρτογλου MSc, ιδρύτρια Focus Bari & Resilience Expert η οποία αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερη σημαντική έρευνα για τις αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ξ. Κούρτογλου, 9 στους 10 Έλληνες ανησυχούν εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά. «Σε ό,τι αφορά τις διατροφικές συνήθειες από τις 7 ημέρες της εβδομάδας, οι καταναλωτές επιλέγουν 1,6 φορές κόκκινο κρέας, 1,6 φορές κοτόπουλο, 1 φορά ψάρι και 2,3 φορές όσπρια και λαδερά. Επιλογή προϊόντων που γίνεται και εξαιτίας της ευκολίας του μαγειρέματος. Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια επηρεάζουν την κατανάλωση τροφίμων, οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής διαφοροποιούν τις αγοραστικές συνήθειες. Τα ψάρια της ιχθυοκαλλιέργειας τοποθετούνται σαν κατηγορία κοντά αλλά κάτω από τα φρέσκα ψάρια ελεύθερης αλιείας. Το 99% γνωρίζουν τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας και βελτιώνεται διαχρονικά και η εικόνα τους σε σχέση με τα ψάρια ελεύθερης αλιείας. Το 73% τα θεωρούν απαραίτητα για να καλύψουν την ανάγκη για φρέσκο ψάρι».

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ Λευτέρης Κιοσές επισήμανε ότι «η ακρίβεια έχει επηρεάσει σημαντικά τις καταναλωτικές συνήθειες. Η κατανάλωση ψαριού έχει μειωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Οι τιμές επηρεάζουν την κατανάλωση ψαριού σε σχέση με άλλα προϊόντα όπως το κρέας. Το 78% αγοράζει με βάση την τιμή και το 20% με βάση την ποιότητα. Οι καταναλωτές κάνουν πλέον εκπτώσεις στην ποιότητα».

Τον λόγο στην συνέχει πήρε ο Λευτέρης Λαζάρου, Chef και Ιδιοκτήτης του εστιατορίου ΒΑΡΟΥΛΚΟ SEASIDE, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι οι ιχθυοκαλλιεργητές δεν έχουν τολμήσει ακόμη να φτιάξουν προϊόντα από φιλέτο ψαριού. Οι τουρίστες καταναλώνουν πολύ ψάρι στην Ελλάδα αλλά πολλοί λίγοι επαγγελματίες της εστίασης ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι πρόκειται για ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, για αυτό και δεν το αναζητούν όταν γυρίζουν στις πατρίδες τους. Να κάνουμε το ψάρι της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας γνωστό σε όλον τον κόσμο».

Ο Απόστολος Αποστολάκος διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, επισήμανε ότι «η ιχθυοκαλλιέργεια έχει θέμα ταυτότητας. Μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ τα αναφέρει ως ψάρια εκτροφής, η άλλη υδατοκαλλιέργειας, ή άλλη ιχθυοκαλλιέργεια. Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια είναι μια βιώσιμη και αειφόρος καλλιέργεια. Θα πρέπει να εστιάσουμε στην προβολή των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας».

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε η Μαριάννα Πυργιώτη Co-founder Dome Consulting Firm & Communication Expert.

3ο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας: Απαντήσεις στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας

Το τρίτο πάνελ στο Συμπόσιο «Μετασχηματισμός και ανθεκτικότητα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας προς μια κοινωνικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη» είχε τίτλο Απαντήσεις στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας.

Το τρίτο πάνελ στο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας ξεκίνησε με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος: «Πρόκειται για έναν τομέα που συνδυάζει πρωτογενή παραγωγή, εξαγωγική δυναμική και καινοτομία. Η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς υδατοκαλλιέργειας στην λεκάνη της Μεσογείου. Η προσφορά προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα υπερβαίνει αυτή της αλιείας, αντιπροσωπεύοντας το 71% της εγχώριας παραγωγής ψαριών ενώ η αλιεία καλύπτει το υπόλοιπο 29%».

Και συμπλήρωσε: «Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Η βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη θα πρέπει να επιτύχει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, «Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050¨, την τόνωση της Οικονομίας μέσω της πράσινης τεχνιολογίας, τη μείωση της ρύπανσης και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, με παράλληλη επιτάχυνση της πράσινης μετάβαση με οικονομικά αποδοτικό τρόπο».

Στα περιβαλλοντικά θέματα αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευθύμης Μπακογιάννης. «Οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν δώσει ανταποδοτικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Ο κλάδος έχει πολύ μεγάλες προκλήσεις. Το ελληνικό ψάρι έχει κατακτήσει στην παγκόσμια αγορά μια υψηλή θέση. Θα ολοκληρώσουμε τον χωροταξικό σχεδιασμό και όταν έχει τους περιβαλλοντικούς όρους δημιουργούνται μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Δεν μπορεί ο κλάδος να μην παρουσιάζει μπροστά την ατζέντα την κλιματική αλλαγή. Πρέπει και οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας να μην είναι εκτεθειμένες. Θα πρέπει να υπάρξουν κατευθύνσεις για το πώς μπορούν να γίνουν μέτρα και δράσεις για να καταστήσουν τις μονάδες αυτές κλιματικά ουδέτερες. Υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση να προχωρήσει ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη του κλάδου».

Από την πλευρά της η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μαρίνα Πέτρου αναφέρθηκε στις δράσεις για την ενίσχυση της υδατοκαλλιέργειας. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν και χρηματικοί πόροι για να υλοποιηθούν αυτοί οι σκοποί. Μέχρι το 2030 θα έχουν βελτιωθεί τα διοικητικά προβλήματα, θα έχει αυξηθεί λίγο η παραγωγή. Η κλιματική αλλαγή θα φέρει προβλήματα. Οφείλουμε να λύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα από αυτά που υπάρχουν έτσι ώστε να μπορέσουν οι μονάδες να σταθούν στα πόδια τους. Από την πλευρά της η Κατερίνα Λύτρα επιστημονική διευθύντρια ΕΛΟΠΥ αναφέρθηκε στην παραγωγική διαδικασία των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και τα οφέλη των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας. Θα πρέπει να ξέρουμε που είμαστε και που θέλουμε να πάμε».

Ο Καθηγητής Ιωάννης Θεοδώρου Πρόεδρος του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στο Πανεπιστήμιο Πάτρας επισήμανε ότι «εμείς ανοίγουμε την πόρτα του Πανεπιστημίου, μια φορά τον χρόνο, έτσι ώστε να μάθουν οι πολίτες για τις Ιχθυοκαλλιέργειες και να ενημερώνονται όσο το δυνατόν καλύτερα. Πρόκειται για εκδηλώσεις που θα πρέπει να επαναλαμβάνονται στις τοπικές κοινωνίες. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε και τα επαγγέλματα της θάλασσας. Πρέπει να φτιάξουμε καινούργια εργαλεία έτσι ώστε να διαχειριστούμε στο μέλλον».

Η Ιωάννη Αργυρού Διευθύνουσα Σύμβουλος ΝΑΥΣ τόνισε ότι «η κοινωνική αποδοχή της υδατοκαλλιέργειας είναι ένα θέμα κλαδικό και ένα τοπικό. Εάν σε μια περιοχή έχουν προτεραιότητα τον τουρισμό τότε αντιδρούν. Εκτός από την κοινωνική αποδοχή ή την σύγκρουση συμφερόντων, η υδατοκαλλιέργεια είναι στάσιμη σε Ελλάδα και Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο κλάδος χρειάζεται ια βοήθεια από την πολιτεία αλλά και ο ίδιος ο κλάδος να προβεί σε κάποιες ενέργειες για την ενίσχυσή του. Για να τονωθεί η κατανάλωση θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες, όπως για παράδειγμα για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων».

Ευζωία των εκτρεφόμενων ψαριών

Στον Β΄ κύκλο με θέμα την Ευζωία των εκτρεφόμενων ψαριών η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων & Κτηνιατρικών Εφαρμογών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κατερίνα Μαρίνου τόνισε ότι «οι κτηνιατρικές υπηρεσίες διενεργούν, μεταξύ άλλων στις συνεχείς ελέγχους για την υγεία των ιχθύων».

Ο Μιχάλης Παυλίδης Αντιπρύτανης Έρευνας & Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Κρήτης τόνισε ότι σύμφωνα με μελέτη ότι ενώ υπάρχουν διάφορες νομοθεσίες για την Ευζωία σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα για τα ψάρια. Από την πλευρά του ο Business Development Expert, της ΕΛΟΠΥ Λεωνίδας Παπαχαρίσης. Δεν μπορούμε να επικαλεστούμε ότι έχουμε μια ξεκάθαρη νομοθεσία. Οι παραγωγοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να προσαρμοστούν στην ευζωία των ψαριών. Όσο οι εταιρείες ακολουθούν καλές πρακτικές τόσο πιο αποτελεσματικές είναι και οι μονάδες που λειτουργούν. Και οι τρεις ομιλητές αναφέρθηκαν επίσης στην υλοποίηση του Ενωσιακού Κέντρου Αναφοράς για την Ευζωία των Υδρόβιων Οργανισμών ο οποίος θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη επιστημονικών τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης του επιπέδου ευζωίας των υδρόβιων οργανισμών, καθώς και στην σχετική καθοδήγηση των αρμοδίων Αρχών των κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε η δημοσιογράφος Βάσω Αγγελέτου.