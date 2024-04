Δείτε το συνέδριο για τις Υποδομές και τα Δίκτυα

Με ορόσημο το 2030 και με δεδομένο ότι βασική προϋπόθεση και πυλώνας για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας είναι ο τομέας των υποδομών η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργάνωσαν την Τρίτη στο Athens Marriott Hotel συνέδριο με θέμα «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη».