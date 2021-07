Δεξίωση Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου για το Αμερικανικό Περίπτερο (USA PAVILION) στην έκθεση DEFEA 2021

Παρουσία μελών της κυβέρνησης, του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, του υφυπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας Χρήστου Δήμα, του βουλευτή Γιώργου Κουμουτσάκου, εκπροσώπων των Ε.Δ., του Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ, Αντιπτεράρχου Γεωργίου Φασούλα, του Υποπτέραρχου και Διοικητή της Σχολής Ικάρων Αντώνιου Βασιλείου και εκπροσώπων της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ, της Heidi Grant, Director of the Defense Security Cooperation Agency, της Liz Wilson, Deputy Assistant Secretary of the Army for Defense Exports & Cooperation, του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα G. Pyatt, του Προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Νικόλαου Μπακατσέλου, Εκπροσώπων της Διοίκησης του Επιμελητηρίου, των εκθετών του αμερικανικού περιπτέρου και άλλων εκλεκτών προσκεκλημένων, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 14 Ιουλίου, δεξίωση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στον κήπο της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στο πλαίσιο της διοργάνωσης του αμερικανικού περιπτέρου στην έκθεση DEFEA 2021.