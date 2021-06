Διαδικτυακή εκδήλωση Οικονομικού Φόρουμ Δελφών: Δράσεις αντί για λόγια για τη γαλάζια οικονομία στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, o Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) και η Παγκόσμια Τράπεζα διοργανώνουν τη διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο: Δράσεις αντί για Λόγια για τη Γαλάζια Οικονομία στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου| Actions rather than words for the Blue Economy in the Black Sea Region, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Ιουνίου, από τις 15.00 έως τις 16.15.