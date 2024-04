«Διασύνδεση Υποδομών & Κοινωνία. Οι Μεγάλες Προκλήσεις» - Δείτε το συνέδριο για τις Υποδομές και τα Δίκτυα

Την σημασία των Υποδομών και τις μεγάλες προκλήσεις που παρατηρούνται για την βέλτιστη διασύνδεση τους με τους πολίτες και την κοινωνία συζήτησαν οι συμμετέχοντες στο πρώτο πάνελ με θέμα «Διασύνδεση Υποδομών & Κοινωνία. Οι Μεγάλες Προκλήσεις» στο πλάισιο του Συνεδρίου «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώνει η Next is Now και η Dome Consulting.