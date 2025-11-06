Διατλαντική Σύνοδος για την Ενέργεια στην Αθήνα: Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Helleniq Energy, Εnergean και ExxonMobil για έναρξη γεωτρήσεων στο Ιόνιο - Real.gr

Συμφωνία για συμμετοχή της ExxonMobil με μερίδιο 60 % στην Κοινοπραξία Energean - Helleniq Energy που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο "οικόπεδο 2" στο Ιόνιο με επόμενο βήμα την υλοποίηση - για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια - ερευνητικής γεώτρησης υπεγράφη σήμερα στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC).

Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, Εσωτερικών (και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum, Περιβάλλοντος – Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle, από τους Dr. John Ardill, αντιπρόεδρο για τις διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες (Global Exploration) της ExxonMobil, Ανδρέα Σιάμισιη, διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy και Μαθιό Ρήγα Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Energean.

“Έχουμε ερευνητική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την επεκτείνουμε στην Ελλάδα”, τόνισε στην ομιλία του ο κ. Ardill ο οποίος στάθηκε επίσης στη σημασία της εκμετάλλευσης εγχώριων πηγών ενέργειας για τη μείωση του κόστους την ασφάλεια εφοδιασμού, την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη.

Ο κ. Μαθιός δήλωσε υπερήφανος για τη συμμετοχή της αμερικανικής πολυεθνικής στο “οικόπεδο 2” στο οποίο όπως σημείωσε, “εργαζόμαστε από το 2020 και έχει την προοπτική να κάνει την Ελλάδα ανεξάρτητη. Με την στήριξη των ΗΠΑ θα κάνουμε την πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, είναι καιρός η Ελλάδα να βρει τις δικές της πηγές εφοδιασμού με φυσικό αέριο”. Προσδιόρισε δε χρονικά τη γεώτρηση στο 2026-2027.

Ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι το “οικόπεδο 2” είναι το πιο ώριμο και περνά στην επόμενη φάση εξερεύνησης. ‘Έκανε επίσης λόγο για μεγάλο βήμα τόσο για την Κοινοπραξία αλλά και για την Ελλάδα και την Ευρώπη συνολικά.

Πιθανοί πόροι 200 δισ. κυβικών μέτρων στο “οικόπεδο 2”

Πιθανούς πόρους ύψους 7 tcf (200 δισεκ. κυβικά μέτρα) φυσικού αερίου “κρύβει” το “οικόπεδο 2” στο Ιόνιο στο οποίο συμμετέχει από σήμερα η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία του κόσμου ExxonMobil, από κοινού με την Energean και την Helleniq Energy.

Τις σχετικές εκτιμήσεις ανέφερε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας σε οικονομικό συνέδριο σημειώνοντας ακόμη ότι ακόμη ότι η συγκεκριμένη είναι η μόνη παραχώρηση στην οποία θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί ερευνητική γεώτρηση μέσα στην επόμενη διετία.

Η προοπτική αυτή αποκτά νέα ώθηση μετά την συμφωνία που υπεγράφη σήμερα για τη συμμετοχή της ExxonMobil στο εγχείρημα.

Το “οικόπεδο 2” βρίσκεται το Ιόνιο Πέλαγος, 30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας. Το δυτικό όριο είναι το θαλάσσιο όριο Ελλάδας-Ιταλίας. Σύμφωνα με την Ελληνική Διαχιειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων : τα βάθη του νερού κυμαίνονται από 500 μ. έως 1.500 μ. και η περιοχή ανήκει στη γεωλογική ενότητα της Απούλιας πλατφόρμας. Η ύπαρξη επιβεβαιωμένου πετρελαϊκού συστήματος στη Δυτική Ελλάδα (Δυτικό Κατάκολο) και στην Αδριατική Θάλασσα καθιστούν την εν λόγω περιοχή ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα.

Το 2022 έγινε πρόσκτηση 2244 τ. χλμ. Τρισδιάστατων (3D) σεισμικών δεδομένων.

Παπασταύρου: Συμφωνίες για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Τι είπε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ

Σημαντικές ανακοινώσεις σε σχέση με τις έρευνες υδρογονανθράκων ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατά την εναρκτήρια ομιλία στη συνεδρίαση της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC) που ξεκίνησε το πρωί στην Αθήνα.

Μίλησε συγκεκριμένα για ανακοινώσεις από τις Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στη χώρα.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι στόχος είναι “να υποστηρίξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή”, ότι η παρουσία πετρελαϊκών εταιρειών όπως οι Exxon Mobil και Chevron ενισχύουν τις ελληνικές θέσεις ενώ υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα παραχωρήσεων της Λιβύης προσαρμόζεται στη μέση γραμμή.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου για το φυσικό αέριο που θα υποκαταστήσει το αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη.

“Στις ΗΠΑ έχουμε μεγάλα αποθεματα και έχουμε την ευκαιρία να υποκαταστήσουμε κάθε κυβικό μέτρο αερίου απο τη Ρωσία στη Δυτική Ευρώπη, με ασφάλεια εφοδιασμού και μειωμένο κόστος, προς αμοιβαίο όφελος. Κάθε κυβικό ρωσικού αερίου που δεν θα διοχετευθεί στην Ευρώπη θα μείνει στο έδαφος και δεν θα χρηματοδοτήσει την πολεμική μηχανή του Πούτιν. Η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου με τις κατάλληλες υποδομές”.

Δείτε live το Συνέδριο: