Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των συντάξεων χηρείας - Real.gr

Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των συντάξεων χηρείας

22:50, 05/02/2026
Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των συντάξεων χηρείας

  • Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό των συντάξεων χηρείας παρέχει ο e-ΕΦΚΑ, σε απάντηση των ισχυρισμών του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) για εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού.
  • Ο e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι εφαρμόζει με ακρίβεια το κανονιστικό πλαίσιο των Ν. 4387/2016 και Ν. 4611/2019 σε όλες τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις λόγω θανάτου.
  • Η επιστολή του Δικτύου αφορά «διψήφιο αριθμό συνταξιούχων από ειδική κατηγορία του Δημοσίου», για τους οποίους ο e-ΕΦΚΑ θα εκτελέσει απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφαση αυτή αφορά θανάτους από την έκδοση του Ν. 4387/2016 έως τον Μάιο του 2019.

Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό των συντάξεων χηρείας παρέχει ο e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, σε απάντηση των ισχυρισμών του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) σχετικά με τον εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων χηρείας, ο e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι εφαρμόζει σε όλες τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις, λόγω θανάτου, με ακρίβεια το κανονιστικό πλαίσιο που εισήγαγε ο Ν. 4387/2016 και ο Ν. 4611/2019, οι οποίοι καθιέρωσαν ενιαίους κανόνες για όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης συντάξεων, λόγω θανάτου, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα προέλευσης.

«Η επιστολή του Δικτύου αφορά στην πραγματικότητα διψήφιο αριθμό συνταξιούχων από ειδική κατηγορία του Δημοσίου, για τους οποίους έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία ο e-ΕΦΚΑ θα εκτελέσει. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις θανάτου που έλαβαν χώρα τη χρονική περίοδο μετά την έκδοση του Ν. 4387/2016 έως και τον Μάιο του 2019, οπότε και ψηφίστηκε ο Ν. 4611/2019», αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

