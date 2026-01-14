ILO: Η ανεργία αναμένεται να παραμείνει σταθερή το 2026 - Προειδοποιεί για έλλειψη αξιοπρεπών θέσεων εργασίας - Real.gr

Ο οργανισμός προειδοποιεί επίσης για τις δυσκολίες που εμμένουν για τους νέους και τους κινδύνους που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις τρέχουσες εμπορικές εντάσεις.

Η ανεργία αναμένεται να παραμείνει σταθερή το 2026, σημειώνει σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) σε έκθεσή του, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η σταθερότητα της αγοράς εργασίας κρύβει σοβαρή έλλειψη αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης.

Ο οργανισμός προειδοποιεί επίσης για τις δυσκολίες που εμμένουν για τους νέους και τους κινδύνους που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις τρέχουσες εμπορικές εντάσεις.

Στην ετήσια έκθεσή του για την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα, ο ILO υπογραμμίζει ότι το παγκόσμιο ποσοστό της ανεργίας αναμένεται να διατηρηθεί στο 4,9% το 2026, δηλαδή περίπου 186 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι εξακολουθούν να «στερούνται ποιοτικές θέσεις εργασίας».

«Σχεδόν 300 εκατομμύρια εργαζόμενοι συνεχίζουν να ζουν σε ακραία φτώχεια, κερδίζοντας λιγότερα από 3 δολάρια την ημέρα, ενώ η άτυπη απασχόληση αυξάνεται: 2,1 δισεκατομμύρια εργαζόμενοι αναμένεται να απασχολούνται σε άτυπες θέσεις εργασίας ως το 2026, με περιορισμένη πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, στα δικαιώματα εργασίας και στην εργασιακή ασφάλεια», προειδοποίησε ο οργανισμός.

«Η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης και η σταθερότητα των αριθμητικών στοιχείων της ανεργίας δεν θα πρέπει να καλύπτουν μια πιο βαθιά πραγματικότητα: εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι παραμένουν παγιδευμένοι στη φτώχεια, τις άτυπες συνθήκες εργασίας και τον αποκλεισμό», σημείωσε ο γενικός διευθυντής του ILO Ζιλμπέρ Ουνγκμπό, σε δήλωσή του που αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Οι νέοι παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτοι, η ανεργία των ανθρώπων ηλικίας 15-24 ετών βρισκόταν στο 12,4% το 2025 –έναντι 12,6% το 2024—με περίπου 260 εκατομμύρια νέους χωρίς απασχόληση ούτε σπουδές ούτε κατάρτιση.

Εξάλλου ο ILO προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η αυτοματοποίηση θα μπορούσαν να εντείνουν τις δυσκολίες αυτές, ιδίως για τους πτυχιούχους νέους χωρών υψηλού εισοδήματος. «Αν και ο συνολικός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση των νέων παραμένει αβέβαιος, η δυνητική έκτασή της αιτιολογεί στενή επαγρύπνηση», υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων επίσης παραμένουν, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν μόνον τα δύο πέμπτα των απασχολούμενων παγκοσμίως και να έχουν 24% λιγότερες πιθανότητες από τους άνδρες να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας.

Στην έκθεση υπογραμμίζεται τέλος ο αντίκτυπος των δημογραφικών μεταβολών και των «διαταραχών του παγκόσμιου εμπορίου» στην απασχόληση, ζητώντας συντονισμένες πολιτικές για να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, να μειωθούν οι ανισότητες και να καταστούν το εμπόριο και η τεχνολογία κινητήριοι μοχλοί για την αξιοπρεπή απασχόληση, ιδιαίτερα στις πιο φτωχές χώρες.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς τόσο σε συμμάχους όσο και σε αντιπάλους, «η αβεβαιότητα αναφορικά με τους εμπορικούς κανόνες και οι δυσκολίες στις εφοδιαστικές αλυσίδες επηρεάζουν τους μισθωτούς και τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα στην Νοτιοανατολική Ασία, στη Νότια Ασία και στην Ευρώπη», προσθέτει ο οργανισμός.

Η δυνατότητα του εμπορίου να δημιουργεί θέσεις εργασίας τίθεται επίσης εν αμφιβόλω από αυτές τις διαταραχές, υπογραμμίζεται στην έκθεση, όπου διευκρινίζεται ότι, το 2024, 465 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον κόσμο εξαρτώνταν από την εξωτερική ζήτηση, μέσω των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και των σχετικών εφοδιαστικών αλυσίδων.

