«Δημογραφικό 2025»: Διευθύνων σύμβουλος Eurobank – Καραβίας: Η στήριξη της απασχόλησης αποτελεί λύση στο δημογραφικό - Real.gr

«Η διαρκής εγρήγορση και υπενθύμιση του δημογραφικού προβλήματος αποτελεί μέρος της όποιας στρατηγικής για την αντιμετώπισή του», δήλωσε ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, από το βήμα του συνεδρίου «Δημογραφικό 2025» που διοργανώνουν για 4η χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

«Είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι το δημογραφικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και ότι δεν υπάρχουν προοπτικές ανάκαμψης για την Ελλάδα. Ωστόσο, η ιστορία της χώρα μας είναι γεμάτη από σελίδες με γεγονότα που πριν συμβούν φαίνονταν ανέφικτα. Για αυτό τον λόγο πιστεύουμε στην ενεργητική στάση και στην ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα».

Αναφερόμενος στη συνεργασία της Eurobank με την Be-Live, σχετικά με τα έξοδα εξωσωματικής γονιμοποίησης, σημείωσε ότι έως σήμερα έχουν γεννηθεί 60 παιδιά. «Η πρωτοβουλία μας είναι στοχευμένη στην ανατολική ακριτική Ελλάδα, εκεί που κάθε παιδί μετράει και εκεί που κάθε οικογένεια βλέπει ότι υπάρχει προοπτική να αποκτήσει το δικό της παιδί. Αυτό βέβαια σημαίνει και δουλειά στον τόπο τους. Για αυτό στη Eurobank έχουμε μεταφέρει μόνιμες θέσεις εργασίας από το κέντρο στον Έβρο, έχουμε μεταφέρει 30 μόνιμες θέσεις εργασίας από το κέντρο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Σύνολο, δηλαδή 75 θέσεων. Η στήριξη της απασχόλησης αποτελεί την πιο ισχυρή στήριξη για να σταματήσει η πληθυσμιακή συρρίκνωση της Περιφέρειας».

«Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω μια ακόμα πρωτοβουλία για την απασχόληση που αναλαμβάνουμε με την AFI, το πρωτοπόρο ίδρυμα μικροπιστώσεων στην Ελλάδα. Η Εurobank είναι μέτοχος στην AFI και την στηρίζουμε με κεφάλαια, χρηματοδότηση και επιδοτούμενο από εμάς επιτόκιο, ώστε να προσφέρει μόνιμους κατοίκους Έβρου, ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, δάνεια έως 25.000 ευρώ με σταθερό επιτόκιο 1%, προκειμένου να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση ή να στηρίξουν την επιχείρησή τους που ξεκίνησαν τον περασμένο χρόνο», επεσήμανε ο Φωκίων Καραβίας.

Αναλυτικά η ομιλία του κ. Φ. Καραβία:

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. Χατζηνικολάου και τους συνεργάτες του για τη συνδιοργάνωση -για τέταρτη χρονιά- αυτού του συνεδρίου. Εύλογη θα ήταν η ερώτηση: «γιατί ξανά; Τι διαφορετικό θα πείτε φέτος;». Δεν είναι καθόλου έτσι. Η ίδια, η διαρκής υπενθύμιση της σημασίας, της εκρηκτικότητας του δημογραφικού προβλήματος αποτελεί μέρος της όποιας στρατηγικής για την αντιμετώπισή του. Και η παρουσία του Πρωθυπουργού, κάθε χρόνο αδιαλείπτως, τόσων εκπροσώπων της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης, αναδεικνύει πόσο αυτή η παράμετρος -της δημόσιας εγρήγορσης- έχει γίνει κατανοητή βαθύτερα στην κοινωνία μας.

Συγχρόνως όμως είναι και πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται. Ότι οι προβολές είναι τόσο αρνητικές, ώστε δεν υπάρχει προοπτική ανάκαμψης για την Ελλάδα. Η ιστορία της χώρας μας, στις θετικές σελίδες της, είναι γεμάτη από γεγονότα που πριν συμβούν φαίνονταν ανέφικτα. Πιστεύουμε στην ενεργητική στάση. Στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Στην ανάληψη πρωτοβουλιών και από τον ιδιωτικό τομέα, πέρα από την Πολιτεία. Αυτό κάνουμε και το κάνουμε με αποτελέσματα. Τα προηγούμενα χρόνια από αυτό το βήμα περιέγραψα προθέσεις, στόχους, σχέδια. Σήμερα θα αφήσω να μιλήσουν οι αριθμοί. Έχουμε πολλούς εταίρους που μοιραζόμαστε το σκοπό και μας τιμούν με τη συνεργασία τους, όπως την Αποστολή της Αρχιεπισκοπής ή το Μαζί για το Παιδί. Θα αναφερθώ ειδικότερα σε ορισμένες μόνο δράσεις μας.

Από τη συνεργασία μας με τη BeLive και τη δυνατότητα που δώσαμε σε οικογένειες να προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση έχουν γεννηθεί μέχρι σήμερα 60 παιδιά – στα βίντεό μας θα δείτε 58, αλλά κάθε μέρα φέρνει κάτι καινούργιο κι αυτές οι μέρες έφεραν δυο ακόμη νέες ζωές. κ. Κελλάρη, κ. Χηνιάδη, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και περιμένουμε πολλά ακόμη.

Δεν αλλάζει ο κόσμος με 60 παιδιά, θα πει κάποιος. Αλλάζει. Για την οικογένειά τους αλλάζει. Και θυμίζω ότι η πρωτοβουλία μας είναι στοχευμένη στην ανατολική ακριτική Ελλάδα – εκεί όπου κάθε παιδί μετράει, και για κάθε οικογένεια που αποκτά ένα νέο μέλος υπάρχουν άλλες που βλέπουν πως μπορούν να ονειρευτούν μια ζωή στον τόπο τους.

Που σημαίνει βέβαια δουλειά στον τόπο τους. Γι’αυτό στη Eurobank έχουμε μεταφέρει ήδη 45 μόνιμες θέσεις εργασίας από το κέντρο στον Έβρο κι άλλες 30 στα νησιά του βόρειου Αιγαίου. Η στήριξη της απασχόλησης αποτελεί την πιο ουσιαστική κίνηση για να σταματήσει η πληθυσμιακή συρρίκνωση της περιφέρειας.

Γι’ αυτό και σήμερα με ιδιαίτερη χαρά μπορώ να ανακοινώσω άλλη μια πρωτοβουλία για την απασχόληση σε συνεργασία με την AFI, το πρωτοπόρο ίδρυμα μικροπιστώσεων στην Ελλάδα, ειδικά για την περιοχή του Έβρου. Προχωρούμε μαζί, και στηρίζουμε την AFI με κεφάλαια, χρηματοδότηση και επιδοτούμενο από εμάς επιτόκιο, ώστε να προσφέρει σε μόνιμους κατοίκους του Έβρου, άνεργους ή εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, δάνεια έως 25.000 ευρώ με μόνο 1% σταθερό επιτόκιο, ώστε να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση στην περιοχή ή να στηρίξουν μια επιχείρηση που μόλις ξεκίνησαν τον τελευταίο χρόνο. Πιστεύουμε πως έτσι, μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί να ανοίξει ο ενάρετος κύκλος της τοπικής ανάπτυξης και -επομένως- και της δημογραφικής ανάκαμψης. Να λοιπόν που αποδεικνύεται πως οι μεγάλες πολιτικές για το δημογραφικό ανήκουν βέβαια στο κράτος, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας έχει και ρόλο και ουσιαστική συνεισφορά.

Με την ίδια αντίληψη λειτουργούμε και στις αποφάσεις που αφορούν εμάς, την ίδια την τράπεζα. Προχωρήσαμε στη στήριξη των συναδέλφων που αποκτούν το τρίτο ή παραπάνω παιδί τους με ένα σημαντικό εφάπαξ ποσό, της τάξης των 25.000 ή 30.000 ευρώ. Ήδη 13 συνάδελφοι έχουν λάβει την ενίσχυση για 14 παιδιά.

Συγχρόνως, η Eurobank αναγνωρίστηκε ως «Κορυφαίος Εργοδότης Ελλήνων από το Εξωτερικό» από τη μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία «Ελληνισμός Εν Δράσει – BrainReGain». Η Eurobank ξεχώρισε μεταξύ 51 εταιρειών – μελών του BrainReGain, αποσπώντας το αντίστοιχο βραβείο και επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή της στον εθνικό στόχο του επαναπατρισμού Ελλήνων υψηλής κατάρτισης και της επανασύνδεσής τους με την εγχώρια αγορά εργασίας. Σύντομα θα φτάσουμε τους 100 συναδέλφους που θα έχουμε προσλάβει δίνοντας τους το κίνητρο εργασίας στη χώρας μας με ελκυστικούς όρους, ώστε να επιστρέψουν από το εξωτερικό.

Το βραβείο είναι μια αναγνώριση και μια ενθάρρυνση για εμάς – και για όλους. Αλλά το σημαντικότερο είναι πως αποτυπώνει, όπως και όλες οι πρωτοβουλίες που προανέφερα, όπως κι αυτό εδώ το συνέδριο, την αισιοδοξία ότι με σχέδιο, επιμονή και προσπάθεια ακόμη και προβλήματα ιδιαίτερης δυσκολίας, όπως το δημογραφικό, μπορούν να βρουν απάντηση σε μια χώρα που πηγαίνει μπροστά.

