«Δημογραφικό 2022-Η μεγάλη πρόκληση» - Φ. Καραβίας: Το δημογραφικό στο επίκεντρο των μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων

Τη δέσμευση της Eurobank για την συνεχή ανάληψη πρωτοβουλιών μεγάλης κλίμακας και αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας στην ομιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2022- Η μεγάλη πρόκληση» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, τονίζοντας ότι “το δημογραφικό ζήτημα είναι στο επίκεντρο των μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων”.