Διώρυγα Σουέζ: Αύξηση διελεύσεων και εσόδων το πρώτο εξάμηνο 2025/26 - Real.gr

Σε τροχιά ανάκαμψης εισέρχεται η Διώρυγα του Σουέζ, με τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους 2025/2026 ( Α' εξάμηνο: 1 Ιουλίου 2025 - 31 Δεκεμβρίου 2025) να αποτυπώνουν σαφή βελτίωση στη ναυσιπλοΐα και στα έσοδα, σε μια περίοδο που η διεθνής ναυτιλία αναζητά σταθερότητα και ασφαλείς εμπορικές οδούς.

Ο ναύαρχος Ossama Rabiee, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αρχής, ανακοίνωσε αύξηση 5,8% στον αριθμό των πλοίων που διέσχισαν τη Διώρυγα και άνοδο 16% στην καθαρή χωρητικότητα.

Η θετική αυτή δυναμική μεταφράστηκε σε ενίσχυση των εσόδων κατά 18,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024/2025.

Από τις αρχές του 2026, 1.315 πλοία με συνολική καθαρή χωρητικότητα 56 εκατ. τόνων διήλθαν από το κανάλι, αποφέροντας έσοδα 449 εκατ. δολαρίων, έναντι 1.243 πλοίων, 47 εκατ. τόνων και 368 εκατ. δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η διέλευση του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk Astrid Maersk στο παρθενικό του ταξίδι μέσω της Διώρυγας.

Το πλοίο, μήκους 350 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 185.000 τόνων, ανεφοδιάστηκε με «πράσινη» μεθανόλη στο East Port Said πριν ενταχθεί στη βόρεια νηοπομπή με προορισμό το Ομάν, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Αρχής και του δανικού ομίλου. Το συγκεκριμένο containers ship που ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Maersk, έχει μήκος 350 μέτρα, πλάτος 54 μέτρα και βύθισμα 14,8 μέτρα, με ολική χωρητικότητα 185.000 τόνους, καθιστώντας το το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της ναυτιλιακής εταιρείας Maersk που διέσχισε τη Διώρυγα τα τελευταία δύο χρόνια.

-Ψηφιακός μετασχηματισμός, εκπαίδευση και ενίσχυση ασφάλειας-

Ο ναύαρχος Ossama Rabiee αναφέρθηκε επίσης στις διοικητικές και επιχειρησιακές μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2030, υπογραμμίζοντας ότι βασικός άξονας αποτελεί η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Όπως σημείωσε, η στρατηγική εστιάζει στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση νέων στελεχών μέσω προηγμένων προγραμμάτων κατάρτισης, στην αναβάθμιση των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και στη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας και Αριστείας.

Παράλληλα, προωθείται η περαιτέρω ανάπτυξη της Ακαδημίας Ναυτικής Κατάρτισης και Προσομοίωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Έργο Ανάπτυξης του Νότιου Τομέα της Διώρυγας, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, αυξάνοντας – σύμφωνα με τον ίδιο – την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας κατά 28%.

Οι παρεμβάσεις συνοδεύτηκαν από εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών πλοήγησης και την εισαγωγή νέων υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως αλλαγή πληρωμάτων, θαλάσσιο ασθενοφόρο και θαλάσσια διάσωση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη επιχείρηση διάσωσης πληρώματος στην είσοδο του Πορτ Σάιντ.

Ο κ. Rabiee τόνισε ακόμη ότι η Διώρυγα επανατοποθετείται ως ένα σύγχρονο σύστημα logistics, υιοθετώντας ολοκληρωμένη ψηφιακή μεταμόρφωση σε όλες τις λειτουργίες της.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα ναυπηγεία της Αρχής και οι συνδεδεμένες εταιρείες καταγράφουν πρόοδο στην κατασκευή ναυτιλιακών μονάδων, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Made in Egypt» για την τοπικοποίηση της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε με την υπογραφή σύμβασης εξαγωγής δύο ρυμουλκών προς την ιταλική εταιρεία NERI, σηματοδοτώντας – όπως επισημάνθηκε – την είσοδο της Αιγύπτου στον χάρτη των εξαγωγών ναυπηγικού εξοπλισμού.

-Οδηγία για αμερικανικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενό του Ορμούζ-

Την ίδια ώρα σε αυξημένη επιφυλακή καλεί τα εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία η ναυτιλιακή διοίκηση Maritime Administration (MARAD) των ΗΠΑ, εκδίδοντας εξαμηνιαία οδηγία θαλάσσιας ασφάλειας για τη διέλευση από τον Περσικό Κόλπο τα Στενά του Ορμούζ και τον κόλπο του Ομάν.

Η οδηγία 2026-001, με ισχύ από 9 Φεβρουαρίου έως 8 Αυγούστου 2026, προειδοποιεί για τον διαχρονικό κίνδυνο παρενοχλήσεων, επιβιβάσεων, κρατήσεων ή ακόμη και κατασχέσεων πλοίων από ιρανικές δυνάμεις, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχο περιστατικό καταγράφηκε πρόσφατα, στις 3 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη MARAD, οι ιρανικές αρχές έχουν ιστορικά χρησιμοποιήσει μικρά σκάφη και ελικόπτερα κατά τη διάρκεια επιβιβάσεων, επιχειρώντας σε ορισμένες περιπτώσεις να εξαναγκάσουν εμπορικά πλοία να εισέλθουν σε ιρανικά χωρικά ύδατα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπως αναφέρεται, παρακολουθεί στενά την κατάσταση με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της απρόσκοπτης ροής του εμπορίου.

Η οδηγία καλεί τους πλοιάρχους αμερικανικών πλοίων να δηλώνουν σαφώς το όνομα και τη σημαία του πλοίου και να επιβεβαιώνουν ότι πλέουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σε περίπτωση απόπειρας επιβίβασης, συνιστάται – εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια πληρώματος και πλοίου – να αρνείται η άδεια, ενώ εάν η επιβίβαση πραγματοποιηθεί, το πλήρωμα δεν θα πρέπει να προβάλει βίαιη αντίσταση.

Παράλληλα, τα πλοία καλούνται να παραμένουν όσο το δυνατόν μακριά από τα ιρανικά χωρικά ύδατα και, κατά τη διέλευση προς ανατολάς στο Στενό του Ορμούζ, να κινούνται πλησιέστερα προς τα ύδατα του Ομάν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση ενεργού του συστήματος AIS, καθώς – σύμφωνα με τη MARAD – ορισμένες κατασχέσεις φέρονται να συνδέονται με απενεργοποιημένους αναμεταδότες.

Τα αμερικανικά πλοία καλούνται επίσης να συντονίζουν τα ταξίδια τους με το U.S. Naval Forces Central Command μέσω του κέντρου NCAGS, ενώ συνιστάται η προεγγραφή στο UK Maritime Trade Operations (UKMTO) πριν από την είσοδο στην περιοχή, καθώς και η άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας.

Η οδηγία καταλήγει με σύσταση για ενδελεχή εκτίμηση κινδύνου πριν από κάθε ταξίδι, ενσωμάτωση πρόσθετων μέτρων ασφαλείας στα σχέδια πλοίου και διαρκή επαγρύπνηση, σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εντάσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο την ευαλωτότητα κρίσιμων θαλάσσιων διαδρόμων.