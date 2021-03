Διώρυγα Σουέζ: Έπεσε η τιμή του πετρελαίου μετά την αποκόλληση του Ever Given

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters

Το Ever Given απεγκλωβίστηκε μερικώς, ενώ περαιτέρω εργασίες αναμένεται να γίνουν αργότερα σήμερα. Εκατοντάδες άλλα πλοία με εμπορευματοκιβώτια, πλοία ξηρού φορτίου και τάνκερ με πετρέλαιο παραμένουν σταματημένα και στις δύο πλευρές της διώρυγας.

??: The Ever Given Vessel re-floated and has restarted its engines. #Suez #Evergreen #EVERGIVEN #SuezUnblocked pic.twitter.com/ejHwcm5r1T

Οι τιμές είχαν παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις τις τελευταίες ημέρες καθώς χρηματιστές και επενδυτές προσπαθούσαν να σταθμίσουν τον αντίκτυπο από το κλείσιμο της διώρυγας του Σουέζ και την επίπτωση από τα lockdown για τον έλεγχο των κρουσμάτων κορωνοϊού.

Ever Given ship blocking the Suez Canal since Tuesday has been partially refloated successfully. It is now 102 metres away from shore: Suez Canal Authority #EVERGIVEN#Evergreen#suezcanel#SuezCrisispic.twitter.com/1L6A0rCW5M