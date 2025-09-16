Quantcast
Δόμνα Μιχαηλίδου: Ξεκινά η β' φάση του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» - Real.gr
real player

Δόμνα Μιχαηλίδου: Ξεκινά η β’ φάση του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»

13:04, 16/09/2025
Δόμνα Μιχαηλίδου: Ξεκινά η β’ φάση του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»

Την έναρξη της β’ φάσης του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ' οίκον» ανακοινώνει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το πρώτο στοχευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο που επιδοτεί παρεμβάσεις για την προσαρμογή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων στις ανάγκες Ατόμων με Αναπηρία.

Μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης, όσοι ήδη έχουν προεγκριθεί καλούνται να δηλώσουν: Το ακίνητο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η παρέμβαση (κύρια ή και δευτερεύουσα κατοικία ή και επαγγελματική στέγη), τη σχέση τους με το ακίνητο (ιδιοκτησία, μίσθωση, φιλοξενία, παραχώρηση), τις παρεμβάσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν, καθώς και να αναρτήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του μηχανικού.

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση έως και 14.500 ευρώ, με προκαταβολή 50% και πλήρως ψηφιακή διαδικασία μέσω της πλατφόρμας prosvasimotita.minscfa.gov.gr. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν τεχνικές διαμορφώσεις, ράμπες, αναβατόρια, αυτοματισμούς, εξειδικευμένο εξοπλισμό, καθώς και τις αμοιβές μηχανικών για την πιστοποίηση των εργασιών.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη γ’ φάση, η οποία αφορά την υποβολή δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων. Μετά τον έλεγχο καταβάλλεται στον ωφελούμενο το υπόλοιπο 50% της επιχορήγησης, ενώ η προθεσμία για την ολοκλήρωση της β’ φάσης ορίζεται για τις 3 Νοεμβρίου 2025.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και απευθύνεται σε Άτομα με Αναπηρία άνω του 67% και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Το κράτος, για πρώτη φορά, χρηματοδοτεί στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως ράμπες και αναβατόρια, για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην καθημερινότητά τους. Οι επιλέξιμες δράσεις σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την αναπηρική κοινότητα, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις».

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος ενισχύεται με επιπλέον εθνικούς πόρους, προκειμένου να καλυφθεί ο μεγάλος όγκος αιτήσεων και να ωφεληθούν περισσότεροι πολίτες, ενώ παράλληλα το υπουργείο προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ανοίξει εκ νέου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και σε νέους δικαιούχους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Η Γάζα καίγεται» - Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης - «Είναι το πρώτο βήμα» λέει ο στρατός

«Η Γάζα καίγεται» - Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης - «Είναι το πρώτο βήμα» λέει ο στρατός

13:34 16/09
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος

Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος

12:09 16/09
Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Τραμπ: Είμαστε 1.700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και ελπίζουμε να είμαστε εις το διηνεκές

Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Τραμπ: Είμαστε 1.700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και ελπίζουμε να είμαστε εις το διηνεκές

10:53 16/09
«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου»: Το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια

«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου»: Το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια

10:24 16/09
Ελ. Βενιζέλος: Οδηγός ταξί απείλησε συνάδελφό του με μαχαίρι για μια κούρσα

Ελ. Βενιζέλος: Οδηγός ταξί απείλησε συνάδελφό του με μαχαίρι για μια κούρσα

12:53 16/09
Κορυδαλλός: Αγρια επίθεση σε 26χρονη - Ληστής τη γρονθοκόπησε

Κορυδαλλός: Αγρια επίθεση σε 26χρονη - Ληστής τη γρονθοκόπησε

11:39 16/09
Καρυστιανού στο Kontra News για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

Καρυστιανού στο Kontra News για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

10:34 16/09
Εμφάνιση - έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

Εμφάνιση - έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

13:15 16/09

Ροή Ειδήσεων

Ισπανία: Η χώρα θα αποχωρήσει από το διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026, αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Ισπανία: Η χώρα θα αποχωρήσει από το διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026, αν συμμετάσχει το Ισραήλ

14:15 16/09
Η απονομή του αργυρού στον Καραλή: «Να… αλλάξει αυτό το χρώμα – Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10-6,15μ.» - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Η απονομή του αργυρού στον Καραλή: «Να… αλλάξει αυτό το χρώμα – Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10-6,15μ.» - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

14:02 16/09
Συνάντηση Μενδώνη με τον αντικαγκελάριο της Αυστρίας - Παγκόσμια πρεμιέρα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο Musikverein της Βιέννης

Συνάντηση Μενδώνη με τον αντικαγκελάριο της Αυστρίας - Παγκόσμια πρεμιέρα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο Musikverein της Βιέννης

14:00 16/09
Κωνσταντοπούλου στον Realfm 97,8 για Τέμπη: «Αυτό που συμβαίνει είναι η μεγαλύτερη δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά»

Κωνσταντοπούλου στον Realfm 97,8 για Τέμπη: «Αυτό που συμβαίνει είναι η μεγαλύτερη δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά»

13:46 16/09
Καραθανασόπουλος: Τα κόμματα του συστήματος αποδέχονται τη «δημοσιονομική πειθαρχία» της ΕΕ που έχει «κόφτες» μόνο για τον λαό

Καραθανασόπουλος: Τα κόμματα του συστήματος αποδέχονται τη «δημοσιονομική πειθαρχία» της ΕΕ που έχει «κόφτες» μόνο για τον λαό

13:35 16/09
«Η Γάζα καίγεται» - Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης - «Είναι το πρώτο βήμα» λέει ο στρατός

«Η Γάζα καίγεται» - Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης - «Είναι το πρώτο βήμα» λέει ο στρατός

13:34 16/09
Φάμελλος: Ζητούμε τον τερματισμό στην επιχείρηση κατάληψης της Γάζας

Φάμελλος: Ζητούμε τον τερματισμό στην επιχείρηση κατάληψης της Γάζας

13:25 16/09
Εμφάνιση - έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

Εμφάνιση - έκπληξη του Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

13:15 16/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved