Δράσεις από το ΕΣΠΑ για ανέργους και μικρές επιχειρήσεις - Αναλυτικός οδηγός - Real.gr

Ποια είναι τα νέα προγράμματα και ποια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Με νέες σημαντικές δράσεις του ΕΣΠΑ αλλά και πολλές που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στοχεύει στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι άνεργοι. Μάλιστα σε αρκετά από τα προγράμματα που «τρέχουν», έχουν δοθεί παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν το ΕΣΠΑ και παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, οι συνολικές προσκλήσεις ανέρχονται ήδη στο 76% του συνολικού προϋπολογισμού, οι εντάξεις στο 64,2% και οι συμβάσεις στο 45,2%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ υλοποιείται η εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GRecoIslands για 39 μικρά νησιά με έως 3.500 κατοίκους. Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης δράσης οι δήμοι των μικρών νησιών, που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία GRecoIslands, θα εκπονήσουν αναλυτικά τα τοπικά σχέδια δράσης τους, στα οποία θα αποτυπώνονται το όραμα, η στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο κάθε νησιού για:

Την ενεργειακή μετάβαση.

Τη βιώσιμη διαχείριση πόρων.

Την προστασία του περιβάλλοντος.

Την πράσινη επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

Τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Realnews παρουσιάζει ορισμένα από τα σημαντικότερα προγράμματα με τους δικαιούχους, το ύψος των επιδοτήσεων και τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων.

Δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης που στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση της απασχόλησης στην κεντρική Μακεδονία: Η δράση αφορά την ενίσχυση των δεξιοτήτων ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα καθώς και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της περιφερειακής οικονομίας με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης.

Η δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

Επαγγελματική συμβουλευτική με το ωριαίο κόστος ατομικής συμβουλευτικής υποστήριξης να ορίζεται από 25 έως 35 ευρώ.

Επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) με την ωριαία αμοιβή ανά καταρτιζόμενο να ορίζεται από 3,5 έως 5,5 ευρώ εξ αποστάσεως και από 5,3 έως 7 ευρώ διά ζώσης και ανάλογα με το επίπεδο εξειδίκευσης του αντικειμένου κατάρτισης ή εφόσον συντρέχουν άλλες ιδιάζουσες συνθήκες υλοποίησης του προγράμματος, κατάλληλα τεκμηριωμένες από τον δικαιούχο.

Η δράση απευθύνεται στην Κεντρική Ενωση Επιμελητήριων Ελλάδος, στο Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, στο Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, στο Ινστιτούτο Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 25 Αυγούστου έως τις 31 Οκτωβρίου. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 10 εκατ. ευρώ.

Εκσυγχρονισμός μικρής επιχειρηματικότητας δυτικής Ελλάδας 2025: Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός μικρής επιχειρηματικότητας δυτικής Ελλάδας 2025».

Μετασχηματισμός

Πρόκειται για μια δράση με στόχο την υποστήριξη διαδικασιών για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων της δυτικής Ελλάδας προς περισσότερο βιώσιμα, καινοτόμα και αποδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα, που συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση κόστους και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, αναπτύσσοντας την εξωστρέφεια. Στόχοι της υπό σχεδίαση δράσης είναι:

Οικονομική ανάπτυξη: Η ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους ντόπιους επιχειρηματίες και προσελκύοντας επενδύσεις.

Καινοτομία και ψηφιακή μετάβαση: Η πρωτοβουλία ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν καινοτόμες πρακτικές και να επενδύσουν στην ψηφιακή μετάβαση, ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην εθνική και στη διεθνή αγορά.

Αειφόρος ανάπτυξη: Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει έργα που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή απόδοση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, που θα ενταχθούν στη δράση, μπορούν να επιδοτηθούν έως το 50% της συνολικής επένδυσης που θα υλοποιήσουν. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 23 εκατ. ευρώ.

Εξωστρέφεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Εως τις 9 Οκτωβρίου έχουν προθεσμία μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις να υποβάλουν αιτήσεις στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων» συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν για να τυποποιήσουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, να δημιουργήσουν την «ταυτότητα» των προϊόντων τους και φυσικά να στηριχθεί η προβολή των προϊόντων στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ΚΑΔ μεταποιήσεως και συνοδευτικών υπηρεσιών.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ξεκινά από το 40% και μπορεί να αυξάνεται έως και το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού εφόσον πιστοποιείται αύξηση των εξαγωγών της επιδοτούμενης επιχειρήσεως. Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 80.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Επίσης η δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και στην ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, στην ένταξή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω και της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.

Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων για την προσαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και την ανάκαμψη στην Αττική: Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού μπορούν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν στη δράση που στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών σχεδίων για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό τους, στην εξωστρέφεια, στην αναβάθμιση των προϊόντων, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων τους, στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων παραγωγής τους, μέσω αξιοποίησης και ανάπτυξης σύγχρονων τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων καθώς και υποδομών και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας και η υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Αττικής στον εκσυγχρονισμό τους και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εισαγωγής τεχνολογικής και οργανωσιακής καινοτομίας. Επίσης επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και η αύξηση της απασχόλησης. Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Επιπλέον επιχορήγηση

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά 10% κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα η περιοχή στην οποία έχει έδρα η επιχείρηση. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.

Αφετηρία καινοτομίας και εξωστρέφειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Εως τις 15 Σεπτεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν στο πρόγραμμα προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ. Η δράση απευθύνεται σε νέες και υπό σύσταση, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, καθώς και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 25.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης φτάνει έως το 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Κλειδί προόδου: Καινοτομία, εξωστρέφεια και βιώσιμη ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ, υφιστάμενες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, λιανικού και χονδρικού εμπορίου καθώς και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αναλυτικότερα ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 25.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται έως το 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από νέες και υπό σύσταση ΜΜΕ: Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία να ενταχθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη δράση «Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από νέες και υπό σύσταση ΜΜΕ» προϋπολογισμού 14,5 εκατ. ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να επιτευχθούν η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της περιφέρειας καθώς και η αύξηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 600.000 ευρώ έως και 5 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι μόνο οι δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας θα έχουν ποσοστό ενίσχυσης για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έως 70% και για μεσαίες επιχειρήσεις έως 60%. Ολοι οι υπόλοιποι δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου των νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας θα έχουν ποσοστό ενίσχυσης για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έως 60% και για μεσαίες επιχειρήσεις έως 50%.

«Ερευνώ στην Ηπειρο»: Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν τη δυνατότητα επιχειρήσεις να ενταχθούν στη δράση «Ερευνώ στην Ηπειρο». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά την προώθηση συνεργασιών και συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών και την υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, που επενδύουν στην έρευνα και στην καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε ερευνητικού σχεδίου θα πρέπει να είναι ανάλογος με το επιδιωκόμενο ερευνητικό αντικείμενο και μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ ή έως 400.000 ευρώ, εφόσον συμμετέχουν δύο ή και περισσότερες επιχειρήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχειρήσεων να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο έργο με τουλάχιστον 15% του συνολικού προϋπολογισμού.

