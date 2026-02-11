Δυναμικό «παρών» δίνει η diadikasia στη HORECA 2026 - Real.gr

Η μεγαλύτερη έκθεση για την εστίαση και τη φιλοξενία, η HORECA 2026, ανοίγει τις πύλες της και η diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP, μία από τις κορυφαίες ελληνικές συμβουλευτικές εταιρείες, θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους επισκέπτες στο περίπτερό της και να τους ενημερώσει για όλες τις σύγχρονες χρηματοδοτικές και επενδυτικές δυνατότητες.

Η HORECA 2026 θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 13 έως και τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 στο Metropolitan Expo στα Σπάτα Αττικής. Η συμμετοχή της diadikasia στην έκθεση (Hall 3, περίπτερο D36) παρέχει τη δυνατότητα ουσιαστικής ενημέρωσης των επισκεπτών για Χρηματοδοτικά Εργαλεία, το Ταμείο Ανάκαμψης και τον Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και τη διερεύνηση ευκαιριών για προγράμματα ΕΣΠΑ και μεγάλες επενδύσεις.

Η diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP έχει συνδεθεί µε την τεχνική επάρκεια, την τεκμηρίωση και τη βαθιά γνώση των αναπτυξιακών εργαλείων που τροφοδοτούν την ελληνική επιχειρηματικότητα. Παρέχει πληθώρα υπηρεσιών που ανταποκρίνονται και στις προκλήσεις του τουριστικού κλάδου και καλύπτουν μια ευρεία γκάμα των αναγκών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Είτε πρόκειται για λειτουργική αναδιοργάνωση είτε για άντληση δανειακών και επενδυτικών κεφαλαίων, η diadikasia διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο portfolio υλοποιημένων έργων σε όλη τη χώρα και έμπειρα στελέχη που μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τους πελάτες της.

Πληροφορίες για τους επισκέπτες

diadikasia: Hall 3, περίπτερο D36

Ημερομηνίες: 13–16 Φεβρουαρίου 2026

Ώρες Λειτουργίας: 10:00 -18:00

Τοποθεσία: Metropolitan Expo