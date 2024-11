ΔΥΠΑ: Καινοτόμες δράσεις στήριξης όσων αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια επανένταξης στην αγορά εργασίας

Πραγματοποιήθηκε χθες, 5/11, στις Βρυξέλλες, το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (PES Network) για την υποστήριξη των ανέργων που βρίσκονται πιο μακριά από την αγορά εργασίας (Rethinking support to those further from the labour market), με την παρουσία του διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Σπύρου Πρωτοψάλτη.