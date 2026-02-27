e-ΕΦΚΑ: Διακοπή λειτουργίας για το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» - Για ποιο διάστημα - Real.gr

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Διαχείρισης Δεδομένων & Διαλειτουργικότητας του Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω μετάβασης σε νέα υποδομή του G-Cloud, το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» δεν θα λειτουργεί και δεν θα παρέχει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας από την Παρασκευή 27/02/2026 και ώρα 21:00 έως και την Κυριακή 01/03/2026.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων και συναλλαγών του Φορέα που απαιτούν διαλειτουργικότητα με το «Μητρώο Πολιτών», συμπεριλαμβανομένων:

διαδικασιών απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου,

χορήγησης εξωϊδρυματικού επιδόματος σε έμμεσο μέλος

κάθε υπηρεσίας που προϋποθέτει άντληση στοιχείων οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικών δεδομένων

Επιπλέον, κατά το ίδιο διάστημα δεν θα είναι δυνατή η άντληση πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων (όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών, καθώς και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου).

Συνιστάται στους ασφαλισμένους να προγραμματίσουν, όπου αυτό είναι εφικτό, την υποβολή σχετικών αιτήσεων και την αναζήτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών εκτός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.