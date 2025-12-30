e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά μη διαθέσιμη η ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου Τομέα - Real.gr

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ Δημοσίου Τομέα (https://apps.e-efka.gov.gr/eAccess/login.xhtml) δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 1/1/2026 και ώρα 00:00 έως και την Πέμπτη 22/1/2026 και ώρα 12:00.

Η μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες μετάπτωσης δεδομένων της εφαρμογής υποβολής της αναβαθμισμένης ΑΠΔ Δημοσίου Τομέα του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος/ ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του «Υποέργου 5 και 6: Ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ, αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων και ανάπτυξη συστημάτων κεντρικής διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Ενημέρωση για τους εργοδότες

Οι εργοδότες που υποβάλλουν ΑΠΔ Δημοσίου Τομέα για τη μισθολογική περίοδο Νοεμβρίου 2025 θα μπορούν να συνδεθούν εκ νέου στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία με την ενεργοποίησή της από την Πέμπτη 22/01/2026 και ώρα 12:00 μέχρι και τη Δευτέρα 23/02/2026.

Εφόσον απαιτηθεί επανυποβολή της ΑΠΔ Δημοσίου Τομέα για τη μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου 2025, αυτή θα δύναται να πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 22/01/2026 και ώρα 12:00 έως την Τρίτη 03/02/2026 και ώρα 00:00 στο περιβάλλον της αναβαθμισμένης ΑΠΔ του ΟΠΣ του e-ΕΦΚΑ.

Σημειώνεται ότι δεν επηρεάζονται η υποβολή ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων και οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες θα λειτουργούν κανονικά.