Quantcast
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Πρόβλημα με τον κωδικό 049 - Real.gr
real player

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Πρόβλημα με τον κωδικό 049

12:15, 01/09/2025
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Πρόβλημα με τον κωδικό 049

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς κατέθεσε σήμερα επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, Κ. Πιερρακάκη, τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλή και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γ. Χαρδούβελη, ζητώντας λύση «για την δημιουργία πλασματικών εισοδημάτων λόγω λανθασμένων τραπεζικών καταχωρήσεων».

Όπως σημειώνει ο σύλλογος: «το πρόβλημα επικεντρώνεται κυρίως στον κωδικό 049, ο οποίος αφορά δαπάνες που αποστέλλονται αυτόματα από τις τράπεζες στην ΑΑΔΕ. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα συστήματα καταγραφής δεν διαχωρίζουν επαρκώς την προσωπική από την επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε αποτυπώνουν με ακρίβεια τη φύση των συναλλαγών. Το αποτέλεσμα είναι να εμφανίζονται ποσά ως “εισπράξεις” ή “καταναλωτικές δαπάνες”, χωρίς να αντιστοιχούν σε πραγματικά δεδομένα.

Οι επιχειρηματίες καλούνται να αποδείξουν την ανυπαρξία συναλλαγών ή εισοδημάτων, αντιμετωπίζοντας το βάρος τεχνικών φορολογικών ελέγχων, με συνέπειες που φτάνουν μέχρι και την αναίτια φορολογική επιβάρυνση ή την εμπλοκή σε χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά:

-τη διορθωτική παρέμβαση της ΑΑΔΕ και των τραπεζών,

-την αναβάθμιση των μηχανισμών αποστολής και διασταύρωσης δεδομένων και

-τη θεσμοθέτηση μηχανισμού διόρθωσης, χωρίς να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις.

«Σε μια περίοδο που οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αγωνίζονται για τη βιωσιμότητά τους, δεν είναι ανεκτό να αντιμετωπίζονται ως ύποπτες ή να επιβαρύνονται φορολογικά εξαιτίας σφαλμάτων τρίτων» υπογραμμίζει ο σύλλογος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Βουλή: Στις 15 Σεπτεμβρίου η εκλογή προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Βουλή: Στις 15 Σεπτεμβρίου η εκλογή προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

13:19 01/09
Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στην Κίνα - Πρόσκληση στον Ρώσο πρόεδρο να επισκεφτεί την Τουρκία

Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στην Κίνα - Πρόσκληση στον Ρώσο πρόεδρο να επισκεφτεί την Τουρκία

13:15 01/09
Σοβαρό τροχαίο στην Αττική οδό με νταλίκα που μετέφερε οχήματα - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο στην Αττική οδό με νταλίκα που μετέφερε οχήματα - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

13:11 01/09
Βενετία 2025: Η Κέιτ Μπλάνσετ στο κόκκινο χαλί του «Father Mother Sister Brother»

Βενετία 2025: Η Κέιτ Μπλάνσετ στο κόκκινο χαλί του «Father Mother Sister Brother»

13:00 01/09
Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια ρεύματος – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια ρεύματος – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

12:50 01/09
Ζώδια: Οι προβλέψεις σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου – Μικρές καθημερινές συνήθειες κάνουν μεγάλη διαφορά στην ευεξία σας

Ζώδια: Οι προβλέψεις σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου – Μικρές καθημερινές συνήθειες κάνουν μεγάλη διαφορά στην ευεξία σας

12:45 01/09
Πάτρα: Στον ανακριτή ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που σκότωσε την 86χρονη – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Πάτρα: Στον ανακριτή ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που σκότωσε την 86χρονη – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

12:44 01/09
FT: Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν – Υποψία ρωσικής παρεμβολής σε GPS

FT: Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν – Υποψία ρωσικής παρεμβολής σε GPS

12:43 01/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved