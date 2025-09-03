Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το Δημόσιο χρωστά πάνω από 4 δισ. σε επιχειρήσεις - Real.gr

Επιστολή στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς αναδεικνύοντας την κρισιμότητα του ζητήματος των καθυστερήσεων στις πληρωμές του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, η έλλειψη συνέπειας από πλευράς δημοσίου στην εξόφληση τιμολογίων και υποχρεώσεων προς επαγγελματίες, προμηθευτές και αναδόχους έργων, επιβαρύνει σημαντικά τη ρευστότητα της αγοράς, στερώντας ζωτικά κεφάλαια από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τη στιγμή που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε αυξημένες φορολογικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις.

Στην επιστολή τονίζεται, ακόμη, ότι σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις καθυστερήσεις να εκτείνονται ακόμη και σε συμβάσεις που εκτελέστηκαν πριν από εννέα ή δώδεκα μήνες.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά: επιτάχυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης και πληρωμής, σαφή και αυστηρά χρονοδιαγράμματα εξόφλησης, πρόβλεψη για τόκους υπερημερίας όπου οι καθυστερήσεις υπερβαίνουν το εύλογο χρονικό όριο και δυνατότητα συμψηφισμών μεταξύ υποχρεώσεων δημοσίου και ιδιωτών.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Θοδωρής Καπράλος: «Η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση. Δεν μπορεί το κράτος να είναι συνεπές όταν εισπράττει και να παραμένει ασυνεπές όταν καλείται να πληρώσει».