Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητά από το ΥΠΟΙΚ πάγια ρύθμιση 72 δόσεων - Real.gr

Πάγια ρύθμιση 72 δόσεων, «η οποία θα συνδυάζει τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και εξατομικευμένων κριτηρίων, ανάλογα με το οικονομικό προφίλ κάθε επιχείρησης» ζητάει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς με επιστολή του προς τα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την ΑΑΔΕ και τον e-ΕΦΚΑ.

Η πρόταση του συλλόγου περιλαμβάνει:

● Αλγοριθμική αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής με βάση τα εισοδήματα, τις ταμειακές ροές και τις εύλογες δαπάνες.

● Επέκταση του εξωδικαστικού μηχανισμού στους μικροοφειλέτες (έως 10.000 ευρώ) ανά φορέα -ΑΑΔΕ ή ασφαλιστικά ταμεία- με απλοποιημένη, πλήρως ψηφιακή διαδικασία.

● Δημιουργία μόνιμου και σταθερού πλαισίου, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ρυθμίζουν τα χρέη τους χωρίς συνεχείς «ad hoc παρεμβάσεις».

Όπως σημειώνεται, η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για μια δικαιότερη, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη ρύθμιση, που θα αυξήσει τις εισπράξεις του δημοσίου και θα επιτρέψει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παραμείνουν ενεργές και παραγωγικές.

Ο σύλλογος υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών ξεπερνά τα 160 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ιδιωτικό χρέος (μαζί με τις οφειλές προς τράπεζες και servicers) προσεγγίζει τα 240 δισ. ευρώ και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αύξησης των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα προσπαθεί να επιβιώσει.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος δήλωσε: «Η αγορά δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση. Οι μικρές επιχειρήσεις πνίγονται από χρέη που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, ενώ το κράτος δεν εισπράττει. Μια δίκαιη, τεχνολογικά έξυπνη και βιώσιμη πάγια ρύθμιση 72 δόσεων μπορεί να αποκαταστήσει την ισορροπία και να επαναφέρει την εμπιστοσύνη. Στόχος δεν είναι να διαγραφούν τα χρέη, αλλά να δημιουργηθούν οι ρεαλιστικές προϋποθέσεις για την εξόφλησή τους. Έτσι κερδίζουν όλοι, οι επιχειρήσεις, το δημόσιο και, τελικά, η οικονομία της χώρας».