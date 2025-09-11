ΕΔΕΥΕΠ: Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης για τους υδρογονάνθρακες - Real.gr

Στη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών που υπεβλήθησαν χθες για έρευνα υδρογονανθράκων από την κοινοπραξία Chevron/HELLENiQ ENERGY προχώρησε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Υπενθυμίζεται, ότι η Κοινοπραξία υπέβαλε προσφορές για τις θαλάσσιες περιοχές «μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2».

Η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Δρ. Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Διονύσιος Γκούτης, Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ και μέλος του ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Μέλος: Dr. Michael Hadjitofi, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής ο Δρ. Σπυρίδων Παπαευθυμίου, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας.

Μέλος: Δρ. Ευθύμιος Ταρτάρας, Επικεφαλής Τμήματος Γεωεπιστημών και Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρώτρια η Βασιλική Ζαβλάγκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέλος: Δρ. Σπυρίδων Μπέλλας, Κύριος Ερευνητής και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωενέργειας, και πρώην Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής ο Δρ. Γεώργιος Τσιφουτίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Γεωθερμίας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέλος: Δρ. Ιωάννης Βακαλάς, Επίκουρος Καθηγητής Γεωλογίας Υδρογονανθράκων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αναπληρωματικό μέλος ο Δρ. Κωνσταντίνος Τζιμέας, Ανώτερος Σύμβουλος Έρευνας στην ΕΔΕΥΕΠ.

Γραμματείς της Επιτροπής: Όλγα Θεοδώρα Κάκκαβα, νομική σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ και Δρ. Γεώργιος Μακροδήμητρας, γεωλόγος-ιζηματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της ΕΔΕΥΕΠ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, δήλωσε: «Η ΕΔΕΥΕΠ, σε στενή συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διεξάγει με απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια τον διεθνή διαγωνισμό για νέες περιοχές έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Η κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς από τη σύμπραξη των εταιρειών Chevron (operator) και HELLENiQ ENERGY αποτελεί καθοριστική επιτυχία της προσπάθειας που ξεκίνησε το 2022 και σηματοδοτεί την είσοδο στην ελληνική αγορά μίας εταιρείας με κορυφαία τεχνογνωσία σε deepwater projects παγκοσμίως, οικονομική ισχύ και μακροχρόνια εμπειρία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διαδικασία του διαγωνισμού υλοποιείται με επιτυχία εντός του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, των εθνικών δεσμεύσεων και των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης που όρισε το ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ θα μελετήσει σχολαστικά τις προσφορές των ενδιαφερομένων, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον».

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η ΕΔΕΥΕΠ θα υποβάλει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την εισήγησή της, ώστε να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα επόμενα βήματα.