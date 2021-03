Εκδήλωση Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου: Leadership - Going the extra mile and adding value to society

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ψηφιακή εκδήλωση με θέμα “Extraordinary Leadership – Going the extra mile and adding value to society”, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Μαρτίου από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Επιτροπή Ηγεσίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, o Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, η Αθηνά Χατζηπέτρου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ο Γιάννης Βασιλάκος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Dixons South East Europe παρουσίασαν σημαντικά case studies. Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ενός πολυπληθούς ακροατηρίου, απευθυνόμενη κυρίως, σε νέους ηλικίας 17-28 ετών, δίνοντας έμφαση σε μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου, φοιτητές και νέους εργαζόμενους. Στους συμμετέχοντες δόθηκε η ευκαιρία για έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες του επιχειρηματικού κόσμου, για τις προκλήσεις της καθημερινότητας αλλά και την υλοποίηση των στόχων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο οποίος υπογράμμισε: «Στο επίκεντρο της ψηφιακής αυτής συζήτησης βρίσκονται οι διαφορετικές ηγεσίες που όχι μόνο ξεπερνούν τα όποια εμπόδια αλλά προχωρούν μπροστά κάνοντας ένα βήμα παραπάνω και ταυτόχρονα προσθέτουν αξία στο κοινωνικό περιβάλλον».

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ανέφερε: «Υπάρχουν στιγμές που κάνεις ένα βήμα πίσω για να αντιμετωπίσεις έννοιες που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν μια παγιωμένη ερμηνεία. Είχαν συγκεκριμένη διάσταση. Σαφές ψυχολογικό και συναισθηματικό φορτίο. Οι στιγμές αυτές είναι διαρκείς στην περίοδο που διανύουμε, μια περίοδο συνεχούς μετάβασης. Και αυτή η έννοια για την οποία συζητούμε σήμερα είναι η ηγεσία. Σε αυτό τον χαοτικό κόσμο των αλλαγών, όπου η ανάγκη για σταθερές φαντάζει επιτακτική και αυτό το “extra mile” που πρέπει να διανύσουμε είναι σχεδόν μαραθώνιος. Η ανάγκη για ηγεσία φαντάζει επιτακτική».

Από την πλευρά του ο Αρτέμιος Μυρόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ηγεσίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και Διευθύνων Σύμβουλος Linkage Ελλάδας και Κύπρου, δήλωσε: «Όταν ένας νέος άνθρωπος είναι στα 25 του, εξαρτάται από την κοινωνία. Στα 35 του, είναι η κοινωνία που εξαρτάται από αυτόν. Πως θα μπορέσει λοιπόν μέσα σε αυτή τη δεκαετία να πάρει τα σωστά μηνύματα ώστε να διαμορφώσει την ηγετική του ταυτότητα; Η επιτροπή ηγεσίας (Leadership Committee) του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, που αποτελείται αποκλειστικά από Γενικούς Διευθυντές και Ιδιοκτήτες μεγάλων εταιρειών, έδωσε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να εμπλακούν σε ζωντανό διάλογο με ανθρώπους που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα μπορούσαν ίσως ποτέ να συναντήσουν. Η εκδήλωση Extraordinary Leadership, προβάλλει το έργο τριών ηγετών που δεν βολεύτηκαν στην καθημερινότητα, περιγράφει το όνειρό τους για τον οργανισμό που διοικούν και την αξία που δημιουργούν για την κοινωνία και την Ελλάδα».

Ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, επεσήμανε: «Το να μπορεί να αφήσει κανείς ένα αποτύπωμα το οποίο θα στηρίζεται σε έναν μεγαλύτερο σκοπό, είναι τελικά εκείνο το στοιχείο που κάνει τη διαφορά και μπορεί να γίνει πυξίδα για τις επιλογές και τις στρατηγικές μας. Εμείς στη Vodafone είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την κοινωνία να μεταβεί με ασφάλεια στην ψηφιακή εποχή, να έχει ένα καλύτερο μέλλον, να αμβλύνει τις ανισότητες και να τους συμπεριλάβει όλους. Αυτός είναι ο δικός μας σκοπός για την υγιή επιχειρηματική ανάπτυξη που καθορίζει τις επιλογές μας και αποτελεί τη δική μας πηγή έμπνευσης κάθε μέρα στη δουλειά».

Η Αθηνά Χατζηπέτρου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, δήλωσε: « Extraordinary Leadership- Going the extra mile and adding value to society. 'Going the extra mile'' θα έλεγα ή αλλιώς '' to do more than one is required to''. Και είναι αυτό το “κάτι” παραπάνω είναι που κάνει τη διαφορά. Ένας ηγέτης δεν έχει απλά ιδέες, έχει πείσμα, πίστη και αυτοπεποίθηση για τις αλλαγές που απαιτούνται και γνωρίζει πώς να ενεργοποιεί τους άλλους για να αλλάξει κάτι, να φέρει αποτέλεσμα. Ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δείχνω την κατεύθυνση αλλά δεν δίνω οδηγίες, μέσα σε ένα περίπλοκο συνδυασμό ανθεκτικότητας και υπομονής που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια μεγάλη συνολική προσπάθεια. Περήφανα σήμερα σας λέω πως μέσα στις δυσκολίες και τους περιορισμούς της πανδημίας, μέσα σε ένα χρόνο, η Ελληνική Αναπτυξιακή τράπεζα δεκαπλασίασε τα προϊόντα και τους ρυθμούς λειτουργίας της Τράπεζας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Το extra mile είναι εφικτό και προσθέτει αξία. Στους νέους μας λοιπόν προτείνω να μην είναι διεκπεραιωτικοί, να παραμένουν δημιουργικοί. Να έχουν πάντα όνειρα, όχι απλά στόχους και να τα κυνηγάνε. Γιατί η απόσταση ανάμεσα στα όνειρα και την πραγματικότητα είναι η δράση».

Ο Γιάννης Βασιλάκος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Dixons South East Europe, σημείωσε: «Ένα εκατομμύριο συνάνθρωποί μας στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής αναπηρία. Μέσα από την πρωτοβουλία “Τεχνολογία χωρίς εμπόδια” στοχεύουμε στη μεγιστοποίηση της προσβασιμότητάς των ανθρώπων αυτών στην τεχνολογία, αλλά και στα φυσικά και ψηφιακά σημεία διεπαφής με την εταιρία μας. Μέσα από αυτό το μετασχηματιστικό ταξίδι, ελπίζουμε να θέσουμε το παράδειγμα για έναν κόσμο που όλοι οι άνθρωποι θα έχουν ίση πρόσβαση στην τεχνολογία, να αφυπνίσουμε το δικό μας οικοσύστημα να προωθεί το κομμάτι της προσβασιμότητας στα προϊόντα που εμπορευόμαστε, να δούμε τους εαυτούς μας κατάματα, να βελτιωθούμε αλλά και να μη φοβόμαστε να αγγίζουμε το θέμα της αναπηρίας στην επαφή με τον πελάτη μας».

Χορηγός εκδήλωσης: Vodafone

Την ψηφιακή εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε αυτό το link: https://www.livemedia.gr/leadership21