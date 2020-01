Εκρηκτική ζήτηση για το 15ετές ομόλογο

Ξεπερνούν τα 17,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο, έναντι στόχου για άντληση 2-2,5 δισ. Κοντά στο 2% (MS + 165 μ.β.) κατεβαίνει το κόστος της έκδοσης.

Πάνω από τα 17,5 δισ. ευρώ διαμορφώνονται οι προσφορές των επενδυτών στο βιβλίο που άνοιξε νωρίτερα ο ΟΔΔΗΧ για την έκδοση 15ετούς ομολόγου. Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση άνοιξε σήμερα το πρωί ενώ στόχος είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η άντληση ποσού μεταξύ 2 και 2,5 δισ. ευρώ.

Οι αρχικές σκέψεις για την αποτίμηση του τίτλου (IPT) ήταν στα Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης, κάτι που οδηγεί το κουπόνι της έκδοσης κοντά στο 2,1%. Ωστόσο, η έκρηξη της ζήτησης από τους επενδυτές οδηγεί σε μείωση του κόστους, αρχικά στα Mid Swaps + 170 μονάδες βάσης και στη συνέχεια στα Mid Swaps + 165 μονάδες βάσης, ήτοι κοντά στο 2%.

Σύμφωνα με την πρόσκληση στους επενδυτές, ο τίτλος ωριμάζει στις 4 Φεβρουαρίου του 2035 ενώ ο διακανονισμός λαμβάνει χώρα στις 4 Φεβρουαρίου 2020.

