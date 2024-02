Εκθέσεις ΔΝΤ για τομείς της ελληνικής Οικονομίας

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσιοποίησε σήμερα 3 εκθέσεις του για συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής Οικονομίας:

Νέα Υόρκη, του Θανάση Κ. Τσίτσα

Η πρώτη έκθεση υπό τον τίτλο «The Cost-of-Living Crisis: Impact and Policy Support to Households, Evidence from Micro-Level Data: Greece», αφορά το κόστος ζωής και τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση της Ελλάδας για τη στήριξη των νοικοκυριών.

Πιο συγκεκριμένα, στην εισαγωγική περίληψη της έκθεσης αναφέρεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει παράσχει σημαντική στήριξη στα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος διαβίωσης την περίοδο 2022-2023. Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε στοιχεία που αφορούν την κατανάλωση των νοικοκυριών, τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τον αντίκτυπο των αυξήσεων των τιμών. Καταδεικνύεται ότι τα στοχευμένα μέτρα στήριξης που προσαρμόζονται στις ανάγκες των δικαιούχων παραμένουν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τον μετριασμό της απώλειας εισοδήματος των ευάλωτων νοικοκυριών.

Η δεύτερη έκθεση υπό τον τίτλο «Recent Trends of Informality in Greece: Evidence from Subnational Data», διερευνά μέσω στοιχείων την εξέλιξη της παραοικονομίας στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, στην εισαγωγική περίληψη της έκθεσης αναφέρεται ότι η εν λόγω έκθεση διερευνά την εξέλιξη της παραοικονομίας στην Ελλάδα, καθώς θεωρείται ευρέως ένα από τα σημαντικότερα διαρθρωτικά εμπόδια για τη δημοσιονομική ικανότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Διαπιστώνει ότι η παραοικονομία έχει μειωθεί σημαντικά στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια, αν και υπήρξε προσωρινή αύξηση κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης και της πανδημίας COVID-19. Διαπιστώνεται επίσης ότι η μείωση της παραοικονομίας συνδέεται με υψηλότερη αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τα υψηλότερα φορολογικά έσοδα. Επιπλέον, η σημαντική πρόσφατη πρόοδος της Ελλάδας στον τομέα της ψηφιοποίησης φαίνεται να έχει συμβάλλει στη μείωση της παραοικονομίας. Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω μείωσης της παραοικονομίας με την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και των συνεχιζόμενων διαρθρωτικών αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων.

Η τρίτη έκθεση υπό τον τίτλο «Macroprudential Policy Calibration for Greece: Simulations for Borrower-Based Measures», αναφέρεται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, το δανεισμό ο οποίος συνδέεται με την αγορά ακινήτων και τους νέους κανόνες δανεισμού οι οποίοι αποσκοπούν στη μείωση του ρίσκου για το τραπεζικό σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα, στην εισαγωγική περίληψη της έκθεσης αναφέρεται ότι το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα παρέμεινε ανθεκτικό, στηριζόμενο από την ενίσχυση των ισολογισμών των τραπεζών, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επανεμφάνισης ανισορροπιών στην αγορά ακινήτων. Αναγνωρίζοντας αυτές τις ανισορροπίες, οι Αρχές εισήγαγαν πρόσφατα το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τον καθορισμό μέτρων με βάση τον δανειολήπτη (Borrower-Based Measures), ανοίγοντας τον δρόμο (σ.σ. όσον αφορά το δανεισμό) για την ενεργοποίηση μέτρων με βάση τόσο το εισόδημα όσο και με βάση τις εξασφαλίσεις, στο εγγύς μέλλον.