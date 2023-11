Εκτόξευση του πληθωρισμού στην Αργεντινή: «Δεν μπορείς να αγοράσεις ένα καινούργιο παντελόνι τζιν»

«Δεν μπορείς απλά να πας στο εμπορικό κέντρο και να αγοράσεις κάτι που σου αρέσει όπως πριν. Οι σημερινές τιμές είναι αδιανόητες», δήλωσε η 22χρονη φοιτήτρια Αϊλέν Τσικλάνα στο Μπουένος Άιρες.

Ένα καινούργιο παντελόνι τζιν έχει υπερδιπλάσια τιμή σε σχέση με πριν από ένα χρόνο και η αγορά αυτή από μόνη της αντιστοιχεί σε πάνω από το ένα τρίτο του κατώτατου μηνιαίου μισθού στην Αργεντινή.

Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση, ήδη στο 138%, αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω όταν οι αρχές ανακοινώσουν τα επίσημα στοιχεία για τον Οκτώβριο σήμερα, με τη μηνιαία αύξηση να εκτιμάται γύρω στο 10%, οριακά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου.

