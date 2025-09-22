Εκτός ρύθμισης και... συνταξιοδότησης χιλιάδες επαγγελματίες - Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ - Real.gr

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ για την πορεία των αιτήσεων υπαγωγής στην ρύθμιση οφειλών και την συνταξιοδότησης, για όσους έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ. Γιατί δεν συναινούν οι ενδιαφερόμενοι. Κίνδυνος για χαμηλές συντάξεις εάν δεν ρυθμιστούν οι οφειλές.

Τα χρέη και οι… καταθέσεις κρατούν χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες εκτός συνταξιοδότησης. Ο νόμος που ψηφίστηκε το 2023 και δίνει την δυνατότητα λήψης σύνταξης, υπό αυστηρές βέβαια προϋποθέσεις, όπως είναι η άρση του τραπεζικού απορρήτου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν καταθέσεις άνω των 12.000 ευρώ, μένει αναξιοποίητος, αφού μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί μόλις 7.738 αιτήματα ένταξης στη ρύθμιση. Από αυτά, 4.157 εγκρίθηκαν, 1.967 βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ενώ 1.614 απορρίφθηκαν.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη διστακτικότητα πολλών οφειλετών να αποδεχθούν τους όρους της ρύθμισης, φωτογραφίζουν όμως κι ένα μελλοντικό, πολύ σημαντικό πρόβλημα, τη δημιουργία μιας γενιάς μη μισθωτών, πνιγμένων στα χρέη, που δεν θα μπορούν να λάβουν σύνταξη. Η συναίνεση στην άρση του τραπεζικού απορρήτου αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση. Ο ασφαλισμένος δίνει την έγκρισή του ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

