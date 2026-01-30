ΕΛΓΑ: Πληρωμές 6,4 εκατ. ευρώ σε αγρότες για ζημιές από τον παγετό - Real.gr

Quantcast
ΕΛΓΑ: Πληρωμές 6,4 εκατ. ευρώ σε αγρότες για ζημιές από τον παγετό

11:15, 30/01/2026
ΕΛΓΑ: Πληρωμές 6,4 εκατ. ευρώ σε αγρότες για ζημιές από τον παγετό

Συνολικά 6,4 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν σήμερα, Παρασκευή στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον Παγετό την ‘Ανοιξη 2025, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ.

Οι προκαταβολές ανέρχονται στο 75% της αξίας των πορισμάτων των εκτιμητών του ασφαλιστικού οργανισμού και όπως υπογραμμίζει ο ΕΛΓΑ σε σχετική ανακοίνωση θα συνεχιστούν οι καταχωρήσεις πορισμάτων για την πληρωμή προκαταβολών και εκκαθάριση αποζημιώσεων, για ζημίες του έτους 2025, με ταχύτατους ρυθμούς, χωρίς διακρίσεις ως προς τα είδη των καλλιεργειών και των περιοχών, στις οποίες προκλήθηκαν ζημίες.

Επιπλέον, ο ΕΛΓΑ τονίζει ότι από την 16η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα κατά την οποία κατεβλήθησαν 121,5 εκατ. ευρώ, ως προκαταβολές για ζημίες του έτους 2025 και με τη νέα πληρωμή, οι πληρωμές του οργανισμού ανέρχονται στα 128 εκατ. ευρώ περίπου.

