«Ελλάδα 2025-2030»: LIVE οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου - Real.gr

Η Next is Now και η Dome Consulting Firm διοργανώνουν για πρώτη φορά το υψηλού κύρους διήμερο συνέδριο «Ελλάδα 2025–2030», το οποίο διεξάγεται στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη πενταετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Το συνέδριο τιμούν με την παρουσία τους, διακεκριμένοι ομιλητές και εκπρόσωποι από την κυβέρνηση, τον επιχειρηματικό κόσμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα και επαγγελματικούς φορείς, με κοινό όραμα τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης για την Ελλάδα.

Με έμφαση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα, οι εργασίες του συνεδρίου θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων θεμάτων που αφορούν την εθνική στρατηγική για την επόμενη μέρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η βιομηχανία

η ενέργεια

οι υδατικοί πόροι

η αγροτική ανάπτυξη

η ναυτιλία

η εθνική άμυνα

οι υποδομές

η εργασία

Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα καθορίσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030.

Μέσα από θεματικές ομιλίες, διαλόγους και ανοιχτές συζητήσεις, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο γόνιμου προβληματισμού και ουσιαστικών προτάσεων για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στη χώρα.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα του συνεδρίου

Δείτε LIVE τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου:

Δείτε τις εργασίες της πρώτης ημέρας του συνεδρίου:

Πλατινένιος χορηγός Metlen. Χρυσοί χορηγοί ΑΚΤΟΡ, ALPHA BANK, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, THEONGroup, ΕΥΔΑΠ, AVAX. Ασημένιοι χορηγοί ΙΟΝ, Olympios, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, NETCompany. Χορηγοί Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Skaramangas Shipyard, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε., EREN Hellas, ΑΝΤΙPOLLUTION, MEGATUGS, ΤΜΕΔΕ, ΗΛΙΟΣ, HELLENIQ ENERGY.