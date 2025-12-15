«Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!»: Απ. Τζιτζικώστας: Έρχεται η πρώτη ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό - Real.gr

Το ετήσιο συνέδριο συνδιοργανώνουν η Nest is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Των Εύας Δ. Οικονομάκη, Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου η ανάγκη για ποιοτική ανάπτυξη, βιωσιμότητα και διεθνή ανταγωνιστικότητα καθιστά τον στρατηγικό σχεδιασμό εθνική προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το 7ο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» φιλοδοξεί να αναδείξει τις πολιτικές, τις επενδύσεις και τις υποδομές που θα διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου. Κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο -που συνδιοργανώνουν η Nest is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού- ήταν ο Επίτροπος της Ελλάδας για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι τον Απρίλιο του 2026 θα παρουσιαστεί η πρώτη ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, τη στήριξη των επενδύσεων και της καινοτομίας, καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών ροών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως τόνισε ο Επίτροπος, η νέα στρατηγική θα δίνει στα κράτη-μέλη και στις τοπικές κοινωνίες ουσιαστικά εργαλεία πολιτικής και δεδομένα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, της πίεσης στις υποδομές και των μη ισορροπημένων ροών, προστατεύοντας παράλληλα την πολιτιστική κληρονομιά. Η Ελλάδα, όπως σημείωσε, έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πλαισίου, έχοντας ήδη καταφέρει να πρωταγωνιστήσει στον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης.

Ο τουρισμός δεν είναι απλώς ένας επιτυχημένος κλάδος της ελληνικής οικονομίας, αλλά ένας στρατηγικός πυλώνας για το μέλλον της χώρας και μια εθνική υπόθεση, τόνισε, επίσης, στη κεντρική του ομιλία ο κ. Τζιτζικώστας. Όπως σημείωσε, ο τουρισμός δεν αποτυπώνεται μόνο σε αριθμούς, αλλά στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα συστήνεται στον κόσμο και στηρίζει χιλιάδες οικογένειες σε κάθε γωνιά της χώρας.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις του κλάδου, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, με περισσότερες από 123 εκατ. διανυκτερεύσεις, έσοδα άνω των 20 δισ. ευρώ και συμβολή που ξεπερνά το 20% του ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή, επισήμανε ότι οι ταξιδιώτες είναι πλέον πιο συνειδητοποιημένοι, αναζητώντας ποιότητα, αυθεντικότητα και εμπειρίες. Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες για την ενίσχυση δεξιοτήτων και πρακτικής κατάρτισης στον τουρισμό, καθώς και στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που θα προσφέρει στα κράτη-μέλη εργαλεία ρύθμισης και διαφάνειας. Κλείνοντας, τόνισε ότι η ανθεκτικότητα του τουρισμού αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο, ιδιαίτερα για τη Μεσόγειο, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Το 7ο συνέδριο θέτει στο επίκεντρο τις στρατηγικές που αναβαθμίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν: από τις επενδύσεις που διαμορφώνουν νέα πρότυπα ανάπτυξης μέχρι τις υποδομές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες από την κυβέρνηση, την πολιτική ηγεσία και την αγορά, οι οποίοι θα καταθέσουν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για τις προοπτικές, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του ελληνικού τουρισμού στη νέα εποχή.

