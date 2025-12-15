«Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!»: Χ. Δούκας – Η Αθήνα δεν είναι πια εποχικός προορισμός - Στοίχημα η βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού - Real.gr

Το ετήσιο συνέδριο συνδιοργανώνουν η Nest is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Των Εύας Δ. Οικονομάκη, Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Στις προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία αύξηση του τουρισμού σε τοπικό επίπεδο, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, στο πλαίσιο του 7ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» -που συνδιοργανώνουν η Nest is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού- θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για ένα βιώσιμο σχέδιο που θα ισορροπεί μεταξύ επισκεπτών και κατοίκων.

Όπως ανέφερε ο κ. Δούκας, η Αθήνα υποδέχθηκε το 2024 περίπου 8 εκατομμύρια επισκέπτες, με το 2025 να αναμένεται να προσεγγίσει τα 10 εκατομμύρια, ενώ πλέον δεν αποτελεί εποχικό προορισμό, καθώς οι πληρότητες στα ξενοδοχεία παραμένουν υψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Την ίδια στιγμή, επισήμανε μια «βαθιά αντίφαση», καθώς τα έσοδα που επιστρέφουν στην πόλη από τον τουρισμό, όπως είπε ο ίδιος, παραμένουν περιορισμένα, την ώρα που ο Δήμος καλείται να καλύψει αυξημένες ανάγκες σε καθαριότητα, ασφάλεια, πράσινο και υποδομές.

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής, όπως είναι η δημιουργία Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού για την καταγραφή και διαχείριση του υπερκορεσμού ανά γειτονιά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο στεγαστικό ζήτημα, σημειώνοντας ότι τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευταία οκταετία, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, περίπου 100.000 κατοικίες στην πόλη παραμένουν κλειστές.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος της δημοτικής αρχής είναι η ανάπτυξη ενός τουρισμού με σχέδιο, που θα ενισχύει την οικονομία της πόλης, χωρίς να επιβαρύνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ώστε η Αθήνα να εξελιχθεί σε έναν κορυφαίο και βιώσιμο αστικό προορισμό.

Το 7ο συνέδριο θέτει στο επίκεντρο τις στρατηγικές που αναβαθμίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν: από τις επενδύσεις που διαμορφώνουν νέα πρότυπα ανάπτυξης μέχρι τις υποδομές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες από την κυβέρνηση, την πολιτική ηγεσία και την αγορά, οι οποίοι θα καταθέσουν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για τις προοπτικές, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του ελληνικού τουρισμού στη νέα εποχή.

Δείτε LIVE το συνέδριο:

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, του Δήμου Αθηναίων και της Αναπτυξιακής Αθήνας.

Ασημένιοι χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: Attica Group και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Χορηγοί είναι οι Eurobank, Metlen, Aegean, Everest, Piraeus, Lamda Development, Cosmote, Ένωση Λιμένων Ελλάδος, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, ΑΔΜΗΕ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Fraport Greece, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και HELLENiQ Energy. Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: enikos.gr, enikonomia.gr, RealFM 97,8, Realnews και real.gr.