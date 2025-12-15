«Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» - Ν. Χαρδαλιάς: Η πολυκεντρική ταυτότητα της Αττικής είναι το απόλυτο στρατηγικό μας πλεονέκτημα - Real.gr

Το ετήσιο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» συνδιοργανώνουν η Nest is Now και η Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Εύας Οικονομάκη

«Ο τουρισμός είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, από το βήμα του συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!», που συνδιοργανώνουν η Nest is Now και η Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, χαρακτηρίζοντας τον τουρισμό ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.

Ο Ν. Χαρδαλιάς εστίασε στη συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ, η οποία το 2024 αντιστοίχισε στο 13% του ΑΕΠ.

«Στην Αττική παράγεται το 48% του ΑΕΠ. Αυτό μας δημιουργεί μια μεγάλη ευθύνη. Ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι ισόρροπη και το όφελος να διαχέεται», είπε ο περιφερειάρχης Αττικής, αναδεικνύοντας την αύξηση των αφίξεων που καταγράφηκε στην Αττική πέρυσι και τον ρόλο του Πειραιά ως ενός από τους σημαντικότερους κόμβους της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.

«Ο τουρισμός είναι ταυτότητα, είναι μοχλός ευημερίας και εισοδήματος, είναι καθημερινότητα. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από την άψογη φιλοξενία, είναι οι νέοι που θέλουν να μείνουν και να χτίσουν τη ζωή τους εδώ και είναι οι κάτοικοι», είπε και προσέθεσε: «Η συζήτηση γύρω από τη βιωσιμότητα δεν μπορεί να είναι θεωρητική. Αφορά το πώς η ανάπτυξη στηρίζεται χωρίς να εξαντλεί τον τόπο που τη φιλοξενεί».

Ο περιφερειάρχης Αττικής εστίασε και στο μεγάλο ατού της Περιφέρειας: «Η πολυκεντρική ταυτότητα της Αττικής είναι το απόλυτο στρατηγικό μας πλεονέκτημα. Ο τουρισμός είναι πράγματι απόλυτη εθνική υπόθεση».

Μίλησε, δε, για τον στρατηγικό χαρακτήρα που έχει η αναβάθμιση υποδομών, λέγοντας πως «δεν είναι μόνο έργο ανάπτυξης, είναι έργο κοινωνικής συνοχής». Ενδεικτικά, μάλιστα, αναφέρθηκε σε δύο μεγάλα έργα που «τρέχει» η Περιφέρεια και σχετίζονται με τον τουρισμό, το Νέο Μητροπολιτ

Δείτε LIVE το συνέδριο:

Ασημένιοι χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: Attica Group και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Χορηγοί είναι οι Eurobank, Metlen, Aegean, Everest, Piraeus, Lamda Development, Cosmote, Ένωση Λιμένων Ελλάδος, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, ΑΔΜΗΕ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Fraport Greece, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και HELLENiQ Energy.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, του Δήμου Αθηναίων και της Αναπτυξιακής Αθήνας.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: enikos.gr, enikonomia.gr, RealFM 97,8, Realnews και real.gr.