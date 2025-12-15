«Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!»: Οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες της επόμενης πενταετίας - Real.gr

Το ετήσιο συνέδριο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Των Εύας Δ. Οικονομάκη, Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Την ανάγκη για έναν πιο συνεκτικό, ανθεκτικό και θεσμικά θωρακισμένο ευρωπαϊκό σχεδιασμό για τον τουρισμό ανέδειξαν η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωβουλευτής ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ και η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πρώην υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, στο πλαίσιο του πάνελ του 7ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού. Το πάνελ συντόνισε ο αρχισυντάκτης Πολιτικού της Realnews, Παναγής Γαλιατσάτος.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωβουλευτής ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ, χαρακτήρισε τον τουρισμό «ουσιαστική βαριά βιομηχανία» της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι στο ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο Μεταφορών και Τουρισμού εντάσσονται τόσο ο τουρισμός όσο και η ναυτιλία. Όπως σημείωσε, η ένταξη του τουρισμού αναβαθμίζει τη στρατηγική σημασία του κλάδου, με τον Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα να αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτική ευρωπαϊκή στρατηγική έως την άνοιξη του 2026.

Αναφερόμενη στη συμβολή του κλάδου, επισήμανε ότι στην Ελλάδα ο τουρισμός αντιστοιχεί περίπου στο 13% του ΑΕΠ, ενώ αν συνυπολογιστούν οι έμμεσες δραστηριότητες φτάνει το 30%, απασχολώντας πάνω από 700.000 εργαζόμενους. Τόνισε ότι, με δεδομένο πως και στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό αυξάνεται, απαιτείται στρατηγική με σαφείς άξονες, στο πλαίσιο της επικουρικότητας, με τον τουρισμό να παραμένει αρμοδιότητα των κρατών-μελών.

Η κ. Βόζεμπεργκ στάθηκε στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034, όπου διπλασιάστηκαν τα κονδύλια για τη διασυνδεσιμότητα των πόλεων. Παράλληλα, ανέδειξε παραδείγματα θεματικού τουρισμού –οινοτουρισμός, γαστρονομία, θρησκευτικός τουρισμός– ως εργαλεία για τη διεύρυνση της επισκεψιμότητας σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το κρίσιμο ζητούμενο είναι η σωστή κατανομή των πόρων, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι με συνεκτική στρατηγική η Ελλάδα μπορεί να παραμείνει πρωταγωνίστρια σε έναν ευρωπαϊκό τουρισμό δωδεκάμηνης διάρκειας.

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πρώην υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, τόνισε ότι η συζήτηση για τον τουρισμό αφορά πρωτίστως το μέλλον της χώρας, επισημαίνοντας την ανάγκη για πιο συνεκτικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοδότησης. Όπως ανέφερε, σήμερα οι πόροι για τον τουρισμό παραμένουν κατακερματισμένοι, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη δημιουργία ενός ενιαίου και ξεχωριστού προϋπολογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κ. Κουντουρά υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η βιωσιμότητα, αλλά και η ανθεκτικότητα του τουριστικού κλάδου, ιδιαίτερα απέναντι σε κρίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των περιφερειακών αρχών και των οργανισμών διαχείρισης προορισμών, ειδικά για την Ελλάδα, αναδεικνύοντας ζητήματα όπως το υψηλό κόστος της πράσινης μετάβασης, η διαχείριση υδάτινων πόρων, οι υποδομές μεταφορών και η νησιωτικότητα. Όπως σημείωσε, απαιτείται συνολικός σχεδιασμός και χαρτογράφηση των πραγματικών αναγκών, ώστε ο τουρισμός να αναπτυχθεί με όρους βιωσιμότητας και συνοχής.

Το 7ο συνέδριο θέτει στο επίκεντρο τις στρατηγικές που αναβαθμίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν: από τις επενδύσεις που διαμορφώνουν νέα πρότυπα ανάπτυξης μέχρι τις υποδομές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες από την κυβέρνηση, την πολιτική ηγεσία και την αγορά, οι οποίοι θα καταθέσουν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για τις προοπτικές, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του ελληνικού τουρισμού στη νέα εποχή.



