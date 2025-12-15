«Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» - Όλγα Κεφαλογιάννη: Στα 23,5 δισ. ευρώ τα τουριστικά έσοδα για το 2025 - Δείτε LIVE το συνέδριο - Real.gr

Το ετήσιο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» συνδιοργανώνουν η Nest is Now και η Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Εύας Οικονομάκη

Τον πήχυ στα 23,5 δισ. ευρώ σε ό,τι αφορά τις ταξιδιωτικές εισπράξεις για το 2025 έθεσε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον εκδότη-διευθυντή της Reanews και πρόεδρο της EIHEA, Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του 7ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός: Μια Εθνική Υπόθεση!» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

«Οι επιδόσεις είναι αποτέλεσμα στρατηγικής, δεν είναι τυχαίες. Οι δυσκολίες αποδεικνύουν αν ένας προορισμός είναι ανθεκτικός και αν οι επιτυχίες είναι συγκυριακές. Η Ελλάδα μετά την πανδημία και τη διαχείρισή της πήρε σημαντική ώθηση», τόνισε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Τουρισμού, επισημαίνοντας πως πλέον ο ελληνικός τουρισμός κερδίζει πόντους τόσο ως προς την επιμήκυνση της σεζόν, όσο και ως προς την ποιότητα.

«Ενδεχομένως να έχουμε τον καλύτερο Οκτώβριο όλων των εποχών. Έχουμε πλέον έναν τουρισμό που είναι όντως 12μηνος, ειδικά για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη», είπε χαρακτηριστικά η υπουργός Τουρισμού.

Αναφορικά με τη στρατηγική που ακολουθεί το αρμόδιο υπουργείο, η Όλγα Κεφαλογιάννη εστίασε στην ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη, στην ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα, πάντα με μέτρο και ισορροπία, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα για τον ρόλο της Ελλάδας στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό που αναμένεται να παρουσιαστεί το 2026, η υπουργός Τουρισμού είπε: «Ο τουρισμός αλλάζει και η Ελλάδα πρωταγωνιστεί. Η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική του κλάδου γιατί πολλές από τις στρατηγικές που έχουμε χαράξει, θα είναι μέρος αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής». Έδωσε, δε, παράδειγμα την πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού για κατάταξη των ξενοδοχειακών μονάδων με όρους βιωσιμότητας. «Αυτή η στρατηγική θα πρέπει να συνδεθεί και με χρηματοδοτικά εργαλεία. Ποτέ ο τουρισμός δεν είχε τομεακό πρόγραμμα. Θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν έργα στοχευμένα για τον τουρισμό», προσέθεσε.

Η υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε και σε ένα νέο project του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού το οποίο θα μπορεί να στηρίξει τη σύζευξη πολιτισμού και τουρισμού.

Αναφερόμενη, δε, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε πως «θα πρέπει να τη δούμε σαν πρόκληση και σαν μια ευκαιρία, γιατί θα αλλάξει τον τρόπο που διοργανώνουμε τα ταξίδια μας. Βλέπω το AI (Artificial Intelligence) ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός Τουρισμού στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, έναν από τους 4 πυλώνες της στρατηγικής του υπουργείου Τουρισμού, όπως είπε χαρακτηριστικά. «Η τουριστική εκπαίδευση είναι προτεραιότητα. Για πρώτη φορά ανοίγουμε έναν ακαδημαϊκό διάδρομο και για πρώτη φορά επίσης νομοθετήσαμε την ύπαρξη μόνιμου διδακτικού προσωπικού. Το μεγαλύτερο, ωστόσο, μεταρρυθμιστικό έργο αφορά τις Σχολές τουρισμού που θα αξιοποιηθούν με ΣΔΙΤ, κατά τα πρότυπα του ελβετικού μοντέλου, κι έτσι θα λειτουργεί ξενοδοχείο παράλληλα με τη Σχολή».

Αναφορικά με τις τουριστικές επενδύσεις, η υπουργός Τουρισμού εστίασε στα νέα τουριστικά προϊόντα (π.χ. τα condo hotels, glamping) που δύνανται να προσελκύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Τέλος, ερωτηθείσα για τις νέες αγορές στις οποίες θα μπορούσε να κάνει άνοιγμα ο ελληνικός τουρισμός, η υπουργός Τουρισμού επεσήμανε: «Κοιτάμε προς την Ασία, με επίκεντρο την Κορέα, όπου θα χρειαστούν απευθείας πτήσεις, και την Ινδία. Το στοίχημα για το 2026 είναι το άνοιγμα της αγοράς της Ινδίας».

Δείτε LIVE το συνέδριο:

