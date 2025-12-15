«Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» - Όλγα Κεφαλογιάννη: Το 2025 θα είναι μια ακόμη χρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό - Real.gr

Η υπουργός Τουρισμού κήρυξε την έναρξη των εργασιών του ετήσιου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!», που συνδιοργανώνουν η Nest is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

«Ο τουρισμός είναι μια συλλογική, εθνική επιτυχία χάρη στις προσπάθειες όλων. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς του κόσμου», τόνισε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, κηρύσσοντας την έναρξη εργασιών του 7ου συνεδρίου Ελληνικός Τουρισμός: Μια Εθνική Υπόθεση» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Η υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε το 2025 μία ακόμη «χρονιά-ορόσημο» για τον ελληνικό τουρισμό το 2025. «Οφείλουμε να στρέψουμε το βλέμμα στην επόμενη ημέρα. Επιδιώκουμε να προχωρήσουμε πρωτοπόροι σε μια εποχή που η βιωσιμότητα είναι η νέα πραγματικότητα», τόνισε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση της πρώτης ευρωπαϊκής κοινής στρατηγικής για βιώσιμο τουρισμό που θα παρουσιάσει προσεχώς ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος της Ελλάδας για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό.

«Ο τουρισμός πρέπει να αφήνει ίχνος και όχι βάρος», είπε η υπουργός Τουρισμού, εστιάζοντας στο τρίπτυχο «μέτρο-ισορροπία-βιωσιμότητα» που θα πρέπει στο εξής να χαρακτηρίζει την ανάπτυξη του κλάδου. «Ο τουρισμός είναι ισχυρός συντελεστής για μια Ελλάδα που πρωταγωνιστεί», κατέληξε.

