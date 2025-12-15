«Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!»: Το στοίχημα του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό - Real.gr

Το ετήσιο συνέδριο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Των Εύας Δ. Οικονομάκη, Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επάρκειας ανθρώπινου δυναμικού για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού ανέδειξε το πάνελ «Εκπαιδεύοντας τους Επαγγελματίες του Αύριο στον Τουρισμό» του 7ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!», εστιάζοντας στις θεσμικές παρεμβάσεις, τις ανάγκες της αγοράς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες και οι τουριστικές επιχειρήσεις. Το πάνελ συντόνισε ο αρχισυντάκτης της Realnews, Αλέξανδρος Κόντης.

Στις θεσμικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης αναφέρθηκε η υφυπουργός τουρισμού, Άννα Καραμανλή, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν παρακολουθεί απλώς τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά πρωταγωνιστεί σε αυτές. Όπως σημείωσε, οι αλλαγές που συντελούνται στον τουρισμό συνδέονται άμεσα με την ψηφιακή τεχνολογία, τη βιωσιμότητα, την κλιματική κρίση και τη μεταβολή των αναγκών και των προσδοκιών του ίδιου του επισκέπτη.

Η υφυπουργός τουρισμού τόνισε ότι στόχος της πολιτικής του υπουργείου είναι ο τουρισμός να αποτελεί συνειδητή επιλογή καριέρας για τους νέους και όχι απλώς ένα πτυχίο. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών με έμφαση στη βιωματική εκπαίδευση και στην άσκηση στο πεδίο. Όπως ανέφερε, αναβιώνει το μοντέλο «ξενοδοχείο-εκπαιδευτήριο», με την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ενώ η απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας ξεπερνά το 90%, γεγονός που αποδεικνύει ότι πρόκειται για έτοιμους επαγγελματίες.

Παράλληλα, μετά από περισσότερα από είκοσι χρόνια, δρομολογείται η πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, με την κάλυψη 29 θέσεων, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές των τουριστικών σχολών να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στη διά βίου μάθηση και στα προγράμματα μετεκπαίδευσης που υλοποιούνται σε διαφορετικές πόλεις της χώρας.

Αναφερόμενη στο επάγγελμα του ξεναγού, η κ. Άννα Καραμανλή σημείωσε ότι λειτουργεί πλέον σύγχρονο πλαίσιο σπουδών με σχολές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών ξενάγησης και την ουσιαστική πρακτική κατάρτιση των νέων επαγγελματιών.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Γιώργος Χατζημάρκος, ανέδειξε τη μεγάλη ανάγκη του τουριστικού κλάδου για ανθρώπινο δυναμικό σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα τμήματα των τουριστικών επιχειρήσεων, όχι μόνο στα ξενοδοχεία. Όπως τόνισε, η ζήτηση για στελέχη και εργαζόμενους είναι ιδιαίτερα υψηλή, με τις τουριστικές σχολές να «δίνουν οξυγόνο στην αγορά», γεγονός που –όπως είπε– αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην επαγγελματική πορεία των αποφοίτων τους. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα συχνά «πληρώνει την επιτυχία του», δεχόμενος δυσανάλογη κριτική στον δημόσιο διάλογο και στο διαδίκτυο, παρότι προσφέρει καριέρα, αποδοχές και πραγματικές ευκαιρίες. Ειδική αναφορά έκανε στο Νότιο Αιγαίο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τη μοναδική περιφέρεια της χώρας με αύξηση πληθυσμού, γεγονός που, όπως είπε, συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό και το επίπεδο διαβίωσης που αυτός εξασφαλίζει. Όπως εξήγησε, στα νησιά έχει αντιστραφεί το brain drain, καθώς ο τουρισμός δημιουργεί προοπτικές και συγκρατεί ή επαναφέρει ανθρώπινο δυναμικό.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η επιτυχία του τουρισμού δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά αποτελεί επίτευγμα ολόκληρης της κοινωνίας. Αναφερόμενος στα στοιχεία απασχόλησης, σημείωσε ότι στο Νότιο Αιγαίο εργάζονται περίπου 186.000 άνθρωποι στον τουρισμό -δεν είναι όλοι ντόπιοι όπως είπε-, σε μια περιφέρεια με πληθυσμό απογραφής 300.000 κατοίκων, ενώ οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες, εκτιμώντας ότι απαιτούνται ακόμη περίπου 15.000 εργαζόμενοι, με τη στέγαση να αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις.

Το 7ο συνέδριο θέτει στο επίκεντρο τις στρατηγικές που αναβαθμίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν: από τις επενδύσεις που διαμορφώνουν νέα πρότυπα ανάπτυξης μέχρι τις υποδομές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες από την κυβέρνηση, την πολιτική ηγεσία και την αγορά, οι οποίοι θα καταθέσουν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για τις προοπτικές, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του ελληνικού τουρισμού στη νέα εποχή.

