«Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!»: Δείτε LIVE το συνέδριο - Real.gr
«Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!»: Δείτε LIVE το συνέδριο

09:50, 15/12/2025
«Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!»: Δείτε LIVE το συνέδριο

Υπο την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και την υποστήριξη του ΕΟΤ διεξάγεται το 7ο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!».

Το συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, θέτει στο επίκεντρο τις στρατηγικές που αναβαθμίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν: Από τις επενδύσεις που διαμορφώνουν νέα πρότυπα ανάπτυξης μέχρι τις υποδομές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η εκδήλωση συγκεντρώνει υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες από την κυβέρνηση, την πολιτική ηγεσία και την αγορά, οι οποίοι θα καταθέσουν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για τις προοπτικές, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του ελληνικού τουρισμού στη νέα εποχή.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα του συνεδρίου

LIVE το συνέδριο:

Ασημένιοι χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: Attica Group και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Χορηγοί είναι οι Eurobank, Metlen, Aegean, Everest, Piraeus, Lamda Development, Cosmote, Ένωση Λιμένων Ελλάδος, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, ΑΔΜΗΕ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Fraport Greece, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και HELLENiQ Energy.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, του Δήμου Αθηναίων και της Αναπτυξιακής Αθήνας.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: enikos.gr, enikonomia.gr, RealFM 97,8, Realnews και real.gr.

