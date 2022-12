«Ελληνικός τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και προοπτικές» - Δείτε LIVE το συνέδριο

Παρακολουθείστε τις εργασίες του συνεδρίου που τελείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της περιφέρειας Αττικής.

Μετά από μια εντυπωσιακά επιτυχημένη χρονιά, ο Ελληνικός τουρισμός βρίσκεται στην αιχμή της εθνικής προσπάθειας για μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία με ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό τουριστικό μοντέλο.

Σε αυτό το πλαίσιο η Next is Now και η Dome Consulting Firm διοργανώνουν στο Athens Marriott Hotel το 4ο Συνέδριο Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές.

Στην κορυφή της ατζέντας του συνεδρίου είναι:

– Η περαιτέρω βελτίωση του τουριστικού προϊόντος με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ο αστικός τουρισμός

-Η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στο Κράτος, τις περιφέρειες και τον ιδιωτικό τομέα

-Η δημιουργία βιώσιμων τουριστικών υποδομών.

