«Ελληνικός τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και προοπτικές» - Δείτε το συνέδριο

Παρακολουθείστε τις εργασίες του συνεδρίου που τελέστηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της περιφέρειας Αττικής.

Μετά από μια εντυπωσιακά επιτυχημένη χρονιά, ο Ελληνικός τουρισμός βρίσκεται στην αιχμή της εθνικής προσπάθειας για μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία με ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό τουριστικό μοντέλο.

Σε αυτό το πλαίσιο η Next is Now και η Dome Consulting Firm διοργάνωσαν στο Athens Marriott Hotel το 4ο Συνέδριο Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές.

Στην κορυφή της ατζέντας του συνεδρίου βρέθηκαν:

– Η περαιτέρω βελτίωση του τουριστικού προϊόντος με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ο αστικός τουρισμός

-Η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στο Κράτος, τις περιφέρειες και τον ιδιωτικό τομέα

-Η δημιουργία βιώσιμων τουριστικών υποδομών.

Δείτε το βίντεο:

«Ο ελληνικός τουρισμός εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα»

«Ο ελληνικός τουρισμός παρά τις σημαντικές προκλήσεις απέναντι στις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος σε αυτή τη δυσμενή παγκόσμια συγκυρία εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα», επεσήμανε ο Νίκος Χατζηνικολάου, εκδότης - διευθυντής της Realnews, από το βήμα του 4ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που διοργάνωσαν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting και τελέστηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Ν. Χατζηνικολάου ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εστιάζοντας παράλληλα στον καταλυτικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο ελληνικός τουρισμός στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και στις τάσεις που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον.

«Ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται στην αιχμή για την επιστροφή της Ελλάδας σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη», τόνισε, χαρακτηρίζοντας το 2023 χρονιά-στοίχημα για τις επιδόσεις του κλάδου. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Τουρισμού, ο οποίος εστίασε στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο κλάδος προσφέρει πολύ καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

«Χαίρομαι που ο ελληνικός τουρισμός καταφέρνει και προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και παίρνει αυτό που του αξίζει», τόνισε ο Τζορτζ Τσούνης, πρέσβης των ΗΠΑ, ο οποίος, μεταξύ άλλων, εστίασε στον μεγάλο αριθμό των απευθείας πτήσεων που συνέδεσαν φέτος την Ελλάδα με την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο πρέσβης των ΗΠΑ επεσήμανε ότι αναμένεται να προστεθούν επιπλέον πτήσεις και νέα δρομολόγια στο μέλλον μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, βάζοντας στο κάδρο τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε παραδείγματα εναλλακτικού τουρισμού, ο οποίος ανθεί στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην Costa Navarino, η οποία αποτελεί ένα από τους κορυφαίους προορισμούς γκολφ παγκοσμίως.

Ο Τζ. Τσούνης μίλησε και για τις υποδομές φιλοξενίας στην Ελλάδα οι οποίες αναβαθμίζονται, εμπλουτίζοντας το ελληνικό τουριστικό προϊόν και προσελκύοντας διεθνή brands. Τόνισε, δε, ότι εκτός από αμερικανικά brands φιλοξενίας που δίνουν τη δική τους ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό τουρισμό, η Royal Caribbean και η Disney, δύο κολοσσοί της παγκόσμιας κρουαζιέρας, ενισχύουν την παρουσία τους στα ελληνικά λιμάνια.

«Οι Αμερικανοί μένουν περισσότερες ημέρες και δαπανούν περισσότερα», είπε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Για τη «δυνατή» συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ και στον τομέα του τουρισμού μίλησε ο Νόαμ Κατζ, πρέσβης του Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ αναφέρθηκε στον μεγάλο αριθμό των Ισραηλινών που επισκέπτονται την Ελλάδα, τάση η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον. Όπως τόνισε, το ενδιαφέρον των Ισραηλινών για τουρισμό στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου αποτυπώνεται στον μεγάλο αριθμό πτήσεων που δρομολογήθηκαν το 2022 από το Ισραήλ προς ελληνικούς προορισμούς μεταξύ των οποίων: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Κάρπαθος Κως, Μύκονος, Πρέβεζα, Λευκάδα και Καλαμάτα.

Βασίλης Κικίλιας: Θα ξεπεράσουμε τα 18 δισ. ευρώ τουριστικά έσοδα

Την πεποίθησή του ότι οι τουριστικές εισπράξεις θα ξεπεράσουν τα 18 δισ. ευρώ το 2022 εξέφρασε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο της συνέντευξης που παρέθεσε στον εκδότη-διευθυντή της Realnews,Νίκο Χατζηνικολάου κατά τη διάρκεια του 4ου Συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2022, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές». Σε ερώτηση του Ν. Χατζηνικολάου για το κατά πόσο ο στόχος επέκτασης της τουριστικής περιόδου έχει επιτευχθεί, ο ίδιος θέλοντας να δώσει μια αναλυτική εικόνα, αναφέρθηκε στην μεγαλύτερη πηγή εσόδου της χώρας, που όπως είπε είναι οι αεροπορικές εταιρείες. Ειδική μνεία, έκανε στις αγορές τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όσο και του Ισραήλ, αφού όπως είπε είναι αγορές που δυναμώνουν όσον αφορά το αποτύπωμα τους στην εγχώρια αγορά. «Ανάλογες προσπάθειες γίνονται και για την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει μετατραπεί σε hub» πρόσθεσε ο αρμόδιος υπουργός.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Β. Κικίλιας έφερε ως ενδεικτικό παράδειγμα της επέκτασης της τουριστικής περιόδου, τις ενέργειες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. «Ο ΕΟΤ έχει συνυπογράψει με 11 αεροπορικές εταιρείες ώστε να έρθουν ευρωπαίοι συνταξιούχοι στην Ελλάδα, με συμφωνίες που “τρέχουν” έως και το Φθινόπωρο του 2023». Σχετικά με την ελληνική κρουαζιέρα, ο υπουργός σημείωσε ότι έχει αυξηθεί 200%, ενώ για τον εγχώριο τουρισμό δήλωσε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε 100 εκατ. ευρώ σε άυλα voucher των 150-200 ευρώ για τις ελληνικές οικογένειες που ενδεχομένως δεν θα μπορούσαν να πάνε διακοπές. Πρόκειται όπως πρόσθεσε για 400.000 voucher. «Τα 125.000 voucher θα τα κληρώσουμε τέλος Ιανουαρίου, με στόχο να στηρίξουμε τους χειμερινούς προορισμούς αλλά και τα μικρά resorts» επεσήμανε ο ίδιος. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «Το καλοκαίρι, η θερινή σεζόν έχει άλλη έννοια όταν ξεκινάει από τέλος Μαρτίου καταλήγει με ήπιο καιρό σε κάποιες περιοχές έως και σήμερα».

Αστικός τουρισμός

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο υπουργός έκανε ειδικά αναφορά στον αστικό τουρισμό και ειδικά στο brand «Αθήνα». Όπως είπε: «Έχουν έρθει τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες και έχει συνδεθεί το κέντρο της Αθήνας με την αστική ριβιέρα. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που στα 25 λεπτά από το κέντρο της πόλης μπορεί ο τουρίστας να κάνει μπάνιο». Στο κάδρο του αστικού τουρισμού, ο υπουργός πρόσθεσε τόσο και την καθοριστική συμφωνία για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς έχει συμπεριληφθεί στην Ελλάδα ο Οδηγός Michelin. «Ένα επίσης σημαντικό θέμα που μας απασχολεί είναι τα έργα υποδομής. Αυτή τη στιγμή συζητάμε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μεγάλου πάρκινγκ για όλα τα τουριστικά λεωφορεία που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν τα σημεία» υπογράμμισε ο Β. Κικίλιας, ενώ για το συνεδριακό τουρισμό, ο υπουργός εξέφρασε την επιθυμία του, ώστε σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός μεγάλου συνεδριακού κέντρου στην Αττική. Καταλήγοντας πρόσθεσε ο υπουργός ότι: «αυτός ο χώρος υπάρχει».

«Αστικός Τουρισμός - Προορισμός 365 ημέρες τον χρόνο»

Στην ανάδειξη της Αττικής ως κορυφαίου αειφόρου προορισμού στην Ευρώπη, καθώς και στις ενέργειες που πραγματοποιεί η περιφέρεια για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου υγειονομικού χωριού, το οποίο θα προσελκύσει ταξιδιώτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου εστίασε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, στο πλαίσιο της ενότητας «Αστικός Τουρισμός | Προορισμός 365 ημέρες τον χρόνο» του 4ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές».

Ο Γ. Πατούλης ανέδειξε τις προοπτικές της Αττικής να αναδειχθεί σε έναν «ισχυρό» προορισμό ιατρικού τουρισμού, με αιχμή την παροχή υπηρεσιών υγείας, ευεξίας και ευζωίας, ενώ εστίασε και στην υπεραξία που μπορεί να προσδώσει στο τουριστικό προϊόν ο συνεδριακός τουρισμός. Τόνισε, δε, ότι η περιφέρεια βρίσκεται στην αναζήτηση ενός χώρου όπου θα μπορέσει να αναπτυχθεί ένα συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας πάνω από 5.000 συνέδρων. Ο περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, με επίκεντρο τον τομέα της κρουαζιέρας, ως μέρους του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η Αττική ως προορισμός.

Στα νέα πρότυπα και στις νέες καταναλωτικές ανάγκες που αναπτύσσονται στον τομέα του τουρισμού αναφέρθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας, την ανάγκη χάραξης μιας νέας στρατηγικής για τον κλάδο. Η Κ. Νοτοπούλου τόνισε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο τουριστικής ευφυούς ανάπτυξης, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς. «Το τουριστικό μοντέλο μόνο βιώσιμο δεν είναι», είπε η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως υπάρχει υψηλή συγκέντρωση χωρική και χρονική και δεν υπάρχει ισοκατανομή σε επιχειρήσεις. Η Κ. Νοτοπούλου είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο εσωτερικός τουρισμός κινήθηκε με ρυθμούς χαμηλότερους σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ανέδειξε την ανάγκη στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ορεινούς προορισμούς της χώρας. Αναφερόμενη στον τουρισμό πόλων, το λεγόμενο city break, τόνισε ότι «χρειάζεται στρατηγική. Δεν είναι αυτόνομη δραστηριότητα, πρέπει να διασυνδεθεί με άλλους κλάδους».

Στον ρόλο του κράτους στην κατεύθυνση ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού εστίασε από την πλευρά της η Ολυμπία Αναστασοπούλου, γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης στο υπουργείο Τουρισμού. Η Ολυμπία Αναστασοπούλου τόνισε ότι το κράτος έχει επιφορτιστεί με την ανάπτυξη των υποδομών και τη δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού πλαισίου, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση πλαισίου για τουριστικούς λιμένες και την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Η γ.γ. του υπουργείου Τουρισμού προανήγγειλε την επόμενη κλήρωση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο και θα ωφελήσει 100 χιλιάδες ακόμη δικαιούχους. Σχετικά με τον αστικό τουρισμό, η Ολ. Αναστασοπούλου τόνισε ότι πρόκειται για μια ανερχόμενη δύναμη στο τουριστικό οικοσύστημα, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να αποτελούν πόλους έλξης τουριστών και να δύνανται να προσελκύσουν ταξιδιώτες 365 ημέρες τον χρόνο.

Στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας αναφέρθηκε ο Γιάννης Ρέτσος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο οποίος τόνισε ότι και το 2023 ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να επιτύχει καλά αποτελέσματα. «Στις δυτικές κοινωνίες υπάρχει απόθεμα πλούτου, κάτι που δημιουργεί προοπτικές και τάσεις ενθαρρυντικές για την επόμενη 10ετία», είπε, επισημαίνοντας παράλληλα πως εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού «δεν μπορείς να επαναπαύεσαι. Χρειάζεται ξεκάθαρη στρατηγική». Ο επικεφαλής του Συνδέσμου αναφέρθηκε επίσης στη μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030-Σχέδια δράσης», όπου περιλαμβάνονται η πλήρης χαρτογράφηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής του. Σε ό,τι αφορά την Αθήνα ως προορισμό, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ τόνισε ότι έχει τρομερές προοπτικές που μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί ούτε στο 50%. «Λείπει η δημιουργία του προϊόντος. Είναι διαφορετικό πράγμα ο πόλος από το προϊόν», είπε ο Γ. Ρέτσος, προσθέτοντας πως η Αθήνα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς συνεδριακό κέντρο.

Στις δυνατότητες της Ελλάδα να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στον ιατρικό τουρισμό αναφέρθηκε ο Παύλος Ευθυμίου, γενικός διευθυντής της Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών. Επεσήμανε, μάλιστα, ότι η εξειδίκευση προσωπικού και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων (upskilling και reskilling) βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών. «Η Ελλάδα μπορεί να εξάγει τεχνογνωσία στο εξωτερικό και η εκπαίδευση μπορεί να αποτελεί έναν αναπτυξιακό πυλώνα», είπε χαρακτηριστικά.

Το πρώτο πάνελ συντόνισε ο εκδότης - διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου.

Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μέσα από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αλλά και την ανάδειξη νέων μορφών του Τουρισμού

«Το σημερινό συνέδριο πραγματοποιείται σε ένα κομβικό χρονικό σημείο, καθώς ολοκληρώνεται μια χρονιά, το 2022, που θα είναι το νέο ορόσημο του ελληνικού τουρισμού», τόνισε ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Δημήτρης Φραγκάκης, κατά την εισήγησή του στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές». «Το 2022 θα είναι το νέο έτος των ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, όχι μόνο επειδή σε επίπεδο εσόδων θα προσεγγίσει και ενδεχομένως να ξεπεράσει το 2019, αλλά επειδή μέσα σε δύο χρόνια ο ελληνικός τουρισμός κατάφερε να ανακάμψει από το απόλυτο μηδέν του Μαρτίου του 2020. Ερχόμαστε σε ένα σημείο που κάνουμε ουσιαστικά τον απολογισμό μας που είναι εξαιρετικά θετικός για τα προηγούμενα τρία χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι η ώρα όχι για πανηγυρισμούς, αλλά να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να αναμετρηθούμε με τις αδυναμίες μας σε ό,τι αφορά το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται στο εξωτερικό και να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Ο κόσμος θα ταξιδέψει περισσότερο, αλλά ο ανταγωνισμός θα είναι μεγαλύτερος. Πρέπει να πλασαριστούμε όσο πιο ψηλά γίνεται σε αυτόν τον τομέα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο γ.γ. του ΕΟΤ.

Ο Δ. Φραγκάκης αναφέρθηκε στους τρεις άξονες στους οποίους επενδύει ο ελληνικός τουρισμός, στη βιωσιμότητα, περιβαλλοντική και κοινωνική, του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στην ψηφιοποίησή του τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο προβολής, και στη διαμόρφωσή του με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι, όχι μόνο βιώσιμο, αλλά όσο πιο κοντά γίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα.

Όπως επεσήμανε ο γ.γ. του ΕΟΤ, ο Οργανισμός αυτά τα τρία χρόνια επενδύει σε 4 άξονες τουρισμού εμπειρίας, τη γαστρονομία, τον αθλητικό τουρισμό, τις outdoor activities και το wellness, που συνδέεται με τον ιατρικό τουρισμό. «Tα τελευταία 2,5 χρόνια τα καταφέραμε να βγούμε από την μεγαλύτερη κρίση που έχει βιώσει ο ελληνικός τουρισμός γιατί συνεργαστήκαμε. Βάλαμε πλάτη σε ένα κοινό στόχο. Για να πάμε στην επόμενη ημέρα πρέπει να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Εχω μια αισιοδοξία πως όπως τα καταφέραμε στα πολύ δύσκολα, θα τα καταφέρουμε και τώρα», κατέληξε στην εισήγησή του.

Τη νέα στρατηγική του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού παρουσίασε από το βήμα του Συνεδρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δ. Φραγκάκης. «Χτίζουμε στρατηγική σε νέους άξονες τουρισμού εμπειρίας. Πρώτον, είναι η γαστρονομία και τα προϊόντα της, ακολουθεί ο αθλητικός τουρισμός που έχει φέρει στον κλάδο εξαιρετικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια, ακολουθούν τα outdoor activities και τέταρτον είναι το luxury wellness και τα events» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου πάνελ του Συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2022, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές» με συντονιστή του πάνελ, την δημοσιογράφο, Κάτια Μακρή συζητήθηκαν ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενσωμάτωσή του στον τουριστικό κλάδο αλλά και οι νέες μορφές του Τουρισμού. Όπως είπε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ: «για να πάμε στην επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Δεν γίνεται να πάμε πίσω αλλά μόνο μπροστά». Όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο ίδιος επεσήμανε ότι η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής των εξελίξεων, αναφέροντας ότι πολλές υπηρεσίες του ΕΟΤ έχουν γίνει ψηφιακές. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι: «μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα αναβαθμιστεί όλος ο Οργανισμός».

Από την πλευρά της, η Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-πρώην υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά αναφέρθηκε στα έργα που είχαν υλοποιηθεί επί των ημερών της αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: «Η χώρα μας και τότε αλλά και τώρα αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις. Στόχος θα πρέπει να είναι να φέρουμε μια ισορροπία στο εθνικό μας προϊόν». Ειδική μνεία κατά την ομιλία της έκανε στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία όπως είπε στο σύνολο των κλάδων φτάνει σε ποσοστό το 90% και πρόσθεσε: «θα πρέπει να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού. 7 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσει δεν μπορούν σήμερα να μπουν στο καινούριο πρόγραμμα γιατί δεν έχουν 5 θέσεις εξαρτημένης εργασίας». Παράλληλα, η ίδια μίλησε για τις δράσεις που τρέχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχουν τα εργαλεία και θα πρέπει να δοθούν στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν και αυτή από την πλευρά τους να αυξήσουν τους εργαζόμενους τους. «Άλλωστε προτεραιότητα θα πρέπει να είναι το upskilling και το reskilling» κατέληξε η ίδια.

«Η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τι ψάχνει ο κάθε τουρίστας που θέλει να έρθει στην Ελλάδα με το πάτημα ενός κουμπιού» επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αθανάσιος Στάβερης. Στην κατεύθυνση αυτή, ανέλυσε όλες τις νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στον κλάδο του Τουρισμού όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική εκμάθηση και η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, ενώ πρόσθεσε ότι: «όπως κάθε άλλο προϊόν, έτσι και αυτό πρέπει να ακολουθήσει την εποχή». Μάλιστα, έδωσε και κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως να βλέπει ο τουρίστας την Ακρόπολη τρισδιάστατη και να ξεναγείται, μέσω 3D, στα ξενοδοχεία αλλά και στις περιοχές που επιθυμεί να επισκεφθεί.

Να μετατραπεί το τουριστικό προϊόν από ποσοτικό σε ποιοτικό δήλωσε ο Βουλευτής Ν. Κερκύρας-Τομεάρχης Ναυτιλίας, Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μπιάγκης. «Πρέπει να εξασφαλίσουμε δομές υγείας αν θέλουμε μελλοντικά να αναβαθμιστεί περισσότερο ο κλάδος του Τουρισμού. Δεν γίνεται να θέλουμε τουρίστες και να μην έχουμε δομές υγείας» ξεκαθάρισε ο κ. Μπιάγκης, ενώ όσον αφορά την τεχνολογία, ο ίδιος είπε ότι θα πρέπει να τη δούμε σαν ένα εργαλείο για την επόμενη μέρα στον τουρισμό.

Για τα ταξίδια που διοργανώνει και στα οποία συμμετέχουν Ισραηλινοί τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα για να μυηθούν στον πολιτισμό της, με αιχμή την αγάπη τους για την ελληνική μουσική, αναφέρθηκε ο Ambassador of greek music in Israel & organizer of Israeli music tours in Greece, Shimon Parnas.

O Shimon Parnas είπε πως εκείνος πριν από χρόνια ξεκίνησε να παίζει ελληνική μουσική σε μία εκπομπή που είχε στο ραδιόφωνο, διοργανώνοντας παράλληλα ταξίδια σε μία χρονική περίοδο κατά την οποία ο τουρισμός από το Ισραήλ προς την Ελλάδα ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. «Πολλοί έρχονται σήμερα στην Ελλάδα για να ακούσουν τη μουσική», είπε και προσέθεσε ότι ένας ακόμη από τους λόγους που οι Ισραηλινοί επισκέπτονται τη χώρα μας είναι η κουζίνα της και η γαστρονομία εν γένει.

