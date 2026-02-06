Quantcast
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,4% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον περασμένο Δεκέμβριο - Real.gr
real player

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,4% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον περασμένο Δεκέμβριο

13:18, 06/02/2026
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,4% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον περασμένο Δεκέμβριο

Σύνοψη από το

  • Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 3.552,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4% έναντι του Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
  • Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Δεκέμβριο 2025 αυξήθηκε κατά 1,5% σε 7.661,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση 0,7% φτάνοντας τα 4.109,2 εκατ. ευρώ.
  • Για το σύνολο του 2025, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 5,9% και διαμορφώθηκε σε 33.515,5 εκατ. ευρώ, έναντι 35.598,7 εκατ. ευρώ το 2024.
Αύξηση 2,4% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς η αύξηση της αξίας των εισαγωγών ήταν υπερδιπλάσια εκείνης των εξαγωγών. Με αποτέλεσμα, στο σύνολο του 2025 το εμπορικό έλλειμμα να είναι μειωμένο κατά 5,9%.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 7.661,7 εκατ. ευρώ έναντι 7.548,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 514,9 εκατ. ευρώ ή 8,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε αύξηση κατά 481,0 εκατ. ευρώ ή 8,2%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.109,2 εκατ. ευρώ έναντι 4.079,0 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 0,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 11,9 εκατ. ευρώ ή 0,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία καταγράφηκε αύξηση κατά 8,9 εκατ. ευρώ ή 0,3%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 3.552,5 εκατ. ευρώ έναντι 3.469,1 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 503,0 εκατ. ευρώ ή 17,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 472,1 εκατ. ευρώ ή 16,8%).

Το 2025, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 82.115,7 εκατ. ευρώ έναντι 85.601,6 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 1.552,0 εκατ. ευρώ ή 2,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 1.349,4 εκατ. ευρώ ή 2,1%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 48.600,2 εκατ. ευρώ έναντι 50.002,9 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 2,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 725,6 εκατ. ευρώ ή 2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 793,6 εκατ. ευρώ ή 2,2%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 33.515,5 εκατ. ευρώ έναντι 35.598,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 5,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 826,4 εκατ. ευρώ ή 2,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 555,8 εκατ. ευρώ ή 1,9%).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κικίλιας για Χίο: Οι επικίνδυνοι ελιγμοί του διακινητή και η αιφνίδια αλλαγή πορείας προκάλεσαν τη σύγκρουση

Κικίλιας για Χίο: Οι επικίνδυνοι ελιγμοί του διακινητή και η αιφνίδια αλλαγή πορείας προκάλεσαν τη σύγκρουση

10:55 06/02
Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

12:59 06/02
«Ήμουν σχεδόν αναίσθητος και μου φώναζε "δεν σε αφήνω"» - Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένους στο Κορωπί - BINTEO

«Ήμουν σχεδόν αναίσθητος και μου φώναζε "δεν σε αφήνω"» - Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένους στο Κορωπί - BINTEO

12:13 06/02
Το δίκτυο Κινέζων κατασκόπων πίσω από τη δράση του σμηνάρχου και οι τέσσερις συλλήψεις στη Γαλλία - Τι ερευνούν οι Αρχές

Το δίκτυο Κινέζων κατασκόπων πίσω από τη δράση του σμηνάρχου και οι τέσσερις συλλήψεις στη Γαλλία - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:39 06/02
Άκης Πετρετζίκης: Το ατύχημα στα γυρίσματα της εκπομπής του - Η στιγμή που πέφτει από το άλογο

Άκης Πετρετζίκης: Το ατύχημα στα γυρίσματα της εκπομπής του - Η στιγμή που πέφτει από το άλογο

10:41 06/02
Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση και οι πρώτες φωτό από την επιστροφή στο σπίτι της - «Τίποτα δεν είναι δεδομένο»

Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση και οι πρώτες φωτό από την επιστροφή στο σπίτι της - «Τίποτα δεν είναι δεδομένο»

12:02 06/02
Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

22:40 05/02
Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

20:05 04/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved