ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,1% στο διαθέσιμο εισόδημα και 5% στην κατανάλωση το β’ τρίμηνο - Real.gr

Αύξηση κατανάλωσης 5%, αρνητική αποταμίευση. Οι επενδύσεις έφτασαν τα 5,6 δισ. ευρώ.

Αύξηση 8,1% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το β’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 38,77 δισ. ευρώ σε 41,93 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 41,1 δισ. ευρώ σε 43,2 δισ. ευρώ. Το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -3% το β’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με -6,1% το β’ τρίμηνο του 2024.

Επίσης, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, προκύπτουν τα εξής:

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο ποσό των 5,6 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν 27,2% σε σύγκριση με 26,8% το β’ τρίμηνο του 2024.

Το β’ τρίμηνο εφέτος καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 2,03 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,95 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το β’ τρίμηνο του 2024, καθώς καταγράφηκε μείωση 1,68% στις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και μείωση 0,76% στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,38 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,43 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 1,99 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2024, που η καθαρή χορήγηση δανείων ήταν 2,55 δισ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 2,42 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 4,37 δισ. ευρώ.