ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο - Real.gr

Αύξηση 21,6% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούλιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 3.118 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 724.248 m2 επιφάνειας και 3.501.263 m3 όγκου.

Παρουσιάστηκε αύξηση 13% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση 12,5% στην επιφάνεια και αύξηση 21,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Το 7μηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση 10% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση 18,4% στην επιφάνεια και μείωση 11,3% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.