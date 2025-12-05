Quantcast
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% η ανάπτυξη το γ' τρίμηνο - Real.gr
real player

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

13:11, 05/12/2025
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Η αύξηση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση υπολογίστηκε στο 0,6%. Ανοδικά κινήθηκαν οι επενδύσεις, βελτίωση εξαγωγών και μείωση εισαγωγών. Η εικόνα στην κατανάλωση.

Ανάπτυξη 2% καταγράφηκε το γ’ τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, στην ελληνική οικονομία, ενώ μεταξύ του γ’ τριμήνου και του β’ τριμήνου 2025 το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,6%.

Αυτό προκύπτει από τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία παράλληλα προχώρησε σε αναθεώρηση της περιόδου 1ο τρίμηνο 2022- 2ο τρίμηνο 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος του ΑΕΠ κατά 2% προέκυψε από τις εξής μεταβολές των βασικών μεγεθών:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 2,1% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 2,4% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης 1%).

*Οι επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 12,8%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 1,7%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1,1%.

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 4%. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 5% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 0,8%.

Ενώ, στην τριμηνιαία σύγκριση υπήρξαν οι εξής μεταβολές:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,6% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,7% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης 0,2%).

*Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 3,5%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,2%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 0,4%.

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 1,6%. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 2,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1%.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κακοκαιρία Byron: Εγκλωβισμοί, πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι ποτάμια - LIVE Χάρτης

Κακοκαιρία Byron: Εγκλωβισμοί, πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι ποτάμια - LIVE Χάρτης

12:01 05/12
Νέο έκτακτο της ΕΜΥ - Σε αυτές τις περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ - Σε αυτές τις περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες

12:33 05/12
Ποτάμια λάσπης στη Λακωνία - Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία Βyron - BINTEO-ΦΩΤΟ

Ποτάμια λάσπης στη Λακωνία - Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία Βyron - BINTEO-ΦΩΤΟ

10:33 05/12
Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

13:52 05/12
Πολάκης για Τσίπρα: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω... υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία - Εγώ δεν κάνω παρακάλια

Πολάκης για Τσίπρα: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω... υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία - Εγώ δεν κάνω παρακάλια

12:59 05/12
Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά - Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από το υπάρχον σύστημα

Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά - Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από το υπάρχον σύστημα

13:06 05/12
Nέες κινητοποιήσεις από τους αγρότες - Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους

Nέες κινητοποιήσεις από τους αγρότες - Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους

09:24 05/12
Αργυρός: Έχω ακούσει πολλές τρέλες, εγώ δεν ξέρω να κάνω πολιτική

Αργυρός: Έχω ακούσει πολλές τρέλες, εγώ δεν ξέρω να κάνω πολιτική

04:45 05/12

Ροή Ειδήσεων

Ο Τραμπ αναπροσαρμόζει «την αμυντική στρατηγική» των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Τραμπ αναπροσαρμόζει «την αμυντική στρατηγική» των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο

14:00 05/12
Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

13:52 05/12
Κρεμλίνο: Ρωσία και οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία

Κρεμλίνο: Ρωσία και οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία

13:49 05/12
Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ, ο Πούτιν αναμένει συνέχιση των παραδόσεων πετρελαίου στην Ινδία

Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ, ο Πούτιν αναμένει συνέχιση των παραδόσεων πετρελαίου στην Ινδία

13:47 05/12
Γαλλία: Πτήσεις drones επάνω από τη βάση των υποβρυχίων της γαλλικής αποτρεπτικής δύναμης στη Βρέστη

Γαλλία: Πτήσεις drones επάνω από τη βάση των υποβρυχίων της γαλλικής αποτρεπτικής δύναμης στη Βρέστη

13:45 05/12
Εύβοια: Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις - Συνεχίζει η Πυροσβεστική την άντληση υδάτων

Εύβοια: Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις - Συνεχίζει η Πυροσβεστική την άντληση υδάτων

13:42 05/12
Λέσβος: 23χρονη κατήγγειλε τον σύντροφο της για ενδοοικογενειακή βία - Τη χτύπησε και την απείλησε με μαχαίρι

Λέσβος: 23χρονη κατήγγειλε τον σύντροφο της για ενδοοικογενειακή βία - Τη χτύπησε και την απείλησε με μαχαίρι

13:39 05/12
Η Δανία επενδύει στην αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών ενσωματώνοντας το EASLEY AI στον υπερυπολογιστή Gefion

Η Δανία επενδύει στην αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών ενσωματώνοντας το EASLEY AI στον υπερυπολογιστή Gefion

13:36 05/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved