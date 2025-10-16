ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2,1% το 2024 - Στα 200,288 δισ. ευρώ το ΑΕΠ - Real.gr

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη 2η εκτίμηση των ετήσιων εθνικών λογαριασμών από την ΕΛΣΤΑΤ:
*Η τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,3% σε σχέση με το 2023. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 2,5% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 2,6%.
*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 4,8%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 1% σε σχέση με το 2023.
*Ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σημείωσε αύξηση 17,4%, ενώ ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε 4,5%.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αναθεώρηση των στοιχείων των ετήσιων εθνικών λογαριασμών έγινε στη βάση της αξιοποίησης νέων και επικαιροποιημένων στοιχείων από διάφορες πηγές όπως:
*Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των ερευνών διάρθρωσης επιχειρήσεων για το 2022.
*Επικαιροποίηση εκτιμήσεων για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών (ΕΟΠ) για τα έτη 2022- 2023 και ενσωμάτωση νέων εκτιμήσεων για το 2024.
*Ενσωμάτωση του στατιστικού μητρώου επιχειρήσεων για το 2022.
*Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων εξωτερικού εμπορίου για τα έτη 2023- 2024.
*Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων ισοζυγίου πληρωμών για τα έτη 2023- 2024.
*Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2022- 2024.
*Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων με τη χρήση διοικητικών φορολογικών στοιχείων για τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) για τα έτη 2022- 2024.
*Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων για τους κλάδους της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας για τα έτη 2022- 2024.
*Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων βραχυχρόνιων δεικτών για τα έτη 2023- 2024.
*Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων απασχόλησης για τα έτη 2022- 2024.