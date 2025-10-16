ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2,1% το 2024 - Στα 200,288 δισ. ευρώ το ΑΕΠ - Real.gr

Ανάπτυξη 2,1% καταγράφηκε πέρυσι στην ελληνική οικονομία, έναντι αύξησης του ΑΕΠ κατά 2,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση τον Μάρτιο 2025. Με το ΑΕΠ να ανέρχεται σε 200,288 δισ. ευρώ έναντι 196,194 δισ. ευρώ το 2023.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη 2η εκτίμηση των ετήσιων εθνικών λογαριασμών από την ΕΛΣΤΑΤ:

*Η τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,3% σε σχέση με το 2023. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 2,5% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 2,6%.

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 4,8%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 1% σε σχέση με το 2023.

*Ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σημείωσε αύξηση 17,4%, ενώ ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε 4,5%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αναθεώρηση των στοιχείων των ετήσιων εθνικών λογαριασμών έγινε στη βάση της αξιοποίησης νέων και επικαιροποιημένων στοιχείων από διάφορες πηγές όπως:

*Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των ερευνών διάρθρωσης επιχειρήσεων για το 2022.

*Επικαιροποίηση εκτιμήσεων για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών (ΕΟΠ) για τα έτη 2022- 2023 και ενσωμάτωση νέων εκτιμήσεων για το 2024.

*Ενσωμάτωση του στατιστικού μητρώου επιχειρήσεων για το 2022.

*Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων εξωτερικού εμπορίου για τα έτη 2023- 2024.

*Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων ισοζυγίου πληρωμών για τα έτη 2023- 2024.

*Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2022- 2024.

*Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων με τη χρήση διοικητικών φορολογικών στοιχείων για τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) για τα έτη 2022- 2024.

*Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων για τους κλάδους της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας για τα έτη 2022- 2024.

*Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων βραχυχρόνιων δεικτών για τα έτη 2023- 2024.

*Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων απασχόλησης για τα έτη 2022- 2024.