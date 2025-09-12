Quantcast
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο - Real.gr
real player

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

15:00, 12/09/2025
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Μείωση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:

α. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,2%.

β. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%.

Ωστόσο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,5% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

YΠΟΙΚ: Οι 83 φόροι και εισφορές που μειώθηκαν από το 2019 έως σήμερα - Τι θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου

YΠΟΙΚ: Οι 83 φόροι και εισφορές που μειώθηκαν από το 2019 έως σήμερα - Τι θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου

11:59 12/09
Εurobasket: Πανζουρλισμός στις πτήσεις τσάρτερ με τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Απόψε η μάχη με την Τουρκία

Εurobasket: Πανζουρλισμός στις πτήσεις τσάρτερ με τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Απόψε η μάχη με την Τουρκία

11:42 12/09
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 34,1% στον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας το β' τρίμηνο

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 34,1% στον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας το β' τρίμηνο

14:30 12/09
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι κληρονόμοι και το μελλοντικό ιδιοκτησιακό καθεστώς

Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι κληρονόμοι και το μελλοντικό ιδιοκτησιακό καθεστώς

12:45 12/09
Τροχαίο στην Αχαΐα: Νέα στοιχεία για την τραγωδία με δύο νεκρούς

Τροχαίο στην Αχαΐα: Νέα στοιχεία για την τραγωδία με δύο νεκρούς

09:57 12/09
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Μυστήριο με άνδρα που πανηγυρίζει ενώ όλοι τρέχουν πανικόβλητοι - Στο φως νέο βίντεο

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Μυστήριο με άνδρα που πανηγυρίζει ενώ όλοι τρέχουν πανικόβλητοι - Στο φως νέο βίντεο

12:03 12/09
Στη Νάουσα συνελήφθη ο 52χρονος που απειλούσε τον Άδωνι Γεωργιάδη μέσω social media – Οδηγείται στον εισαγγελέα

Στη Νάουσα συνελήφθη ο 52χρονος που απειλούσε τον Άδωνι Γεωργιάδη μέσω social media – Οδηγείται στον εισαγγελέα

10:53 12/09
Η Βρετανία επιβάλλει νέες κυρώσεις σε προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού και πετρελαίου που συνδέονται με τη Ρωσία

Η Βρετανία επιβάλλει νέες κυρώσεις σε προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού και πετρελαίου που συνδέονται με τη Ρωσία

14:00 12/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved