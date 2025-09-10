Quantcast
ΕΛΣΤΑΤ: Πληθωρισμός 2,9% τον Αύγουστο με αυξήσεις 10,9% στα ενοίκια - Real.gr
12:32, 10/09/2025
Παρά την κάμψη του τιμάριθμου καταγράφονται ανατιμήσεις 7,7% σε ένδυση-υπόδηση. Ακριβότερα 7% στα ασφάλιστρα υγείας, φωτιά στις τιμές σε καφέ και σοκολάτες. Ακριβότερο το πακέτο διακοπών.

Πτώση του πληθωρισμού στο 2,9% καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία, όμως ταυτόχρονα δείχνουν διψήφιες ανατιμήσεις σε κάποια προϊόντα και υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, στα στοιχεία της στατιστικής αρχής καταγράφεται αύξηση 11,6% στα φρούτα, 23% στις σοκολάτες και 7,5% στα κρέατα. Ακριβότερος 18% είναι ο καφές. Από την άλλη πλευρά μειωμένη 33% είναι η τιμή στο ελαιόλαδο.

Τα ενοίκια τρέχουν με ρυθμό 10,9% και τα ασφάλιστρα υγείας με 7%.

Τα αεροπορικά εισιτήρια ακρίβυναν κατά 18,1%. Αυξήσεις 6,4% καταγράφονται στο πακέτο διακοπών.

