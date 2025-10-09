ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση πληθωρισμού στο 1,9% με αυξήσεις 9,9% στα ενοίκια - Real.gr

Αποκλιμάκωση τιμών σε κάποια τρόφιμα, ράλι σε άλλα. Ανατιμήσεις 5,2% σε ένδυση και υπόδηση ακριβότερη 2,7% η εκπαίδευση. Φωτιά οι τιμές σε καφές και σοκολάτες.

Πτωτικά, στο 1,9% κινήθηκε σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ. Ταυτόχρονα ο Γενικός ΔΤΚ τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025 παρουσίασε αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 1,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 3,0% που σημειώθηκε κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο.

Παρά την υποχώρηση του πληθωρισμού και τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά (-37% στο ελαιόλαδο, -12,9% στο πετρέλαιο θέρμανσης, -10 στο φυσικό αέριο) σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι τιμές στο κρέας έχουν αυξηθεί 8,4%, στον καφέ 19,8% και στις σοκολάτες 22,2%. Τα ενοίκια τρέχουν με ρυθμό αύξησης 9,9% και τα ασφάλιστρα υγείας με 7%. Στο 12,6% υπολογίζονται οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια.

